Мэр Улан-Удэ отчитался за 2020 год

Сегодня, 31 марта, в Улан-Удэ состоялась 20 сессия городского совета депутатов. В повестке сессии было восемь вопросов, главным стал отчёт мэра за 2020 год. Игорь Шутенков рассказал о всех значимых событиях в столице Бурятии за прошлый год.

По словам мэра, год был непростой, но плодотворный: пандемия не помешала сдать ряд крупных объектов – школы, детские сады, отремонтировать дороги. Так, в 2020 году сдали в эксплуатацию пристрой к 25 школе, 49 школе, 12 детских садов. Благодаря совместной работе с правительством республики в 2020 году на строительство дорог удалось привлечь 700 миллионов рублей, а после торгов сэкономить ещё 107 миллионов. Эти деньги пойдут на ремонт незапланированных дорог, в том числе по улице Бабушкина и Удинского моста.

Игорь Шутенков отметил, что надзор за качеством исполнения работ совместно с депутатами начался в прошлом году и результат был положительный. Качество новых дорог стало на порядок выше, чем дорог, построенных ранее.

- Мы уже обсуждали вопрос о том, что мы продолжим практику совместной контрольной работы. Мы предлагаем подключить как можно больше общественности, Общественную палату и жителей тех домов, которые прилегают к ремонтируемым участкам, - ответил Игорь Шутенков.

Также мэр отметил, что наметились сдвиги в решении многолетней проблемы столицы Бурятии – грязного воздуха. Улан-Удэ попал в федеральные программы «Чистая вода», «Чистый воздух». С 2024 года Улан-Удэ начнет получать финансирование на решение проблемы грязного воздуха, а до этого времени необходимо разработать документацию. Некоторые шаги уже сделаны – так, с осени 2021 года предпринимателям придется отказаться от твёрдого топлива и перейти либо на экологически чистый источник теплоснабжения либо подключиться к центральным сетям.

Не остался без внимания и транспорт – город продолжит получать новые автобусы и трамваи, прорабатывается вопрос создания льготных проездных, а также единых проездных билетов на муниципальном транспорте.

Председатель горсовета Чимит Бальжинимаев позитивно оценил деятельность администрации.

- Было сделано очень многое, и это все мы видели сегодня. Мы договорились, что создаём несколько рабочих групп, чтобы продолжить нашу совместную работу. Только командная работа будет давать свои плоды, – отметил Чимит Валерьевич.

Помимо отчёта, депутаты также обсудили ряд других вопросов: план по приватизации муниципального имущества на 2021 год, который принесет 4,9 млн рублей дохода в этом году, ликвидацию Фонда развития предпринимательства г. Улан-Удэ и другие вопросы.





Фото: администрация Улан-Удэ