Новые люди предложили отказаться от трансжиров в школьных блюдах Бурятии

Партия разработала программу для реформирования системы школьного питания





Для улучшения здоровья россиян необходимо изменить подходы к организации питания в школах и детских садах. В этом убеждены организаторы круглого стола, состоявшегося 30 марта в конференц-зале ИА «Росбалт». Партия «Новые люди» разработала программу для реформирования системы школьного питания во всех регионах страны.

Тем не менее, меню в школах и детских садах изобилует вредными продуктами. Рафинированный сахар, низкокачественное растительное масло, мясо с антибиотиками и гормонами роста – и этот список ещё не полон. Для формирующегося организма маленького человека эти продукты опасны вдвойне.





В программе предлагается возобновить работу школьных кухонь, разрешить прямые закупки продуктов у производителей, ввести обязательный родительский контроль. Также необходимо в раннем возрасте выявлять пищевую непереносимость, добавить в меню безлактозное и растительное молоко, заменить вредные продукты полезными, сократить в меню рафинированный сахар и дать ребёнку право выбирать себе блюда в формате «шведского стола».





По данным медиков, неправильное питание становится причиной большинства болезней, в том числе смертельно опасных. От инфарктов и инсультов ежегодно умирает 18 млн человек, от онкологических заболеваний – 9 млн. Более 560 тысяч детей до 14 лет страдают от сахарного диабета, каждый десятый имеет непереносимость лактозы.«Вкусное и полезное школьное питание должно стать альтернативой вредному фаст-фуду. Но сейчас для школьников закупают самые дешёвые продукты и блюда. Поэтому ещё непонятно, что вреднее: фаст-фуд, или школьное питание», – заметил организатор круглого стола, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.С ним согласен и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Результат неправильного питания в детстве – неполноценное умственное и физическое развитие человека», - сказал он.Чтобы исправить эту ситуацию, «Новые люди» разработали комплексную программу улучшения качества школьного питания. Её автор, руководитель партийного проекта «Здоровое питание – детям» Елена Нечаева сообщила, что программа станет основой большой реформы, главная цель которой – улучшение здоровья россиян.«Основы закладываются в семье, там же формируются вкусовые привычки. Поэтому необходимо не только повысить качество школьного питания, но и передать семьям знания о правильном пищевом поведении», - сказала Елена Нечаева.Она также отметила, что повышение качества продуктов не приведёт к повышению цены. Во-первых, жёсткий контроль за проведением закупок исключит коррупционную составляющую. Во-вторых, государство способно субсидировать продажу продуктов в рамках программ поддержки местных производителей. В-третьих, за счёт федерального бюджета можно выравнивать финансирование школьного питания в регионах.«То, что люди едят и пьют в раннем возрасте, может повлиять на их здоровье на долгие годы», — рассказывает руководитель отделения «Новых людей» в Бурятии Артём Колотилин. — В Бурятии проблема питания детей особенно ярко выражена, нам часто поступают сигналы от недовольных родителей. И мы вместе с ними и экспертами партии полны решимости бороться за обеспечение качественного питания и нормальной жизни будущему поколению».Фото: партии «Новые люди»