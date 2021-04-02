Министр образования Бурятии Баир Жалсанов подал в отставку

Об этом сообщил пресс-секретарь главы республики



Сегодня стало известно, что министр образования Баир Жалсанов написал заявление об отставке по собственному желанию на имя главы Бурятии Алексея Цыденова.



- В своем заявлении он выразил уверенность в объективном и справедливом рассмотрении всех обстоятельств дела следствием, заверил, что работал честно и добросовестно, - написал Алексей Фишев, пресс-секретарь главы Бурятии.



В сообщении отметили, что поскольку на сегодня нет информации от МВД, Алексей Цыденов наложил резолюцию: «оформить отпуск без содержания до выяснения ситуации» и поручил контролировать работу во взаимодействии с правоохранительными органами зампреду правительства Бурятии по вопросам безопасности Петру Мордовскому.







фото: "Номер один"