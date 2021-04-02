Министр образования Бурятии, просивший отставку, останется в должности

Глава региона отправил Баира Жалсанова в «отпуск без содержания» до окончания следствия





Министр образования Бурятии Баир Жалсанов, подавший



- Он отправлен в отпуск без содержания, пока остается на должности до конца разбирательств, - сказал Алексей Фишев.









фото: "Номер один" Министр образования Бурятии Баир Жалсанов, подавший в отставку по собственному желанию , пока не покинет этот пост. Глава Бурятии Алексей Цыденов отправил чиновника в отпуск без содержания до окончания следствия, оставив на должности. Это подтвердил «Номеру один» пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев.- Он отправлен в отпуск без содержания, пока остается на должности до конца разбирательств, - сказал Алексей Фишев. Напомним , недавно в министерстве образования и науки Бурятии проходили обыски. Они связаны с расследованием уголовного дела по факту хищения денежных средств в особо крупном размере. Как сообщила в пресс-службе МВД по Бурятии. Речь идет о средствах, выделенных в виде субсидии на развитие системы дошкольного образования. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении директора детского сада, представившего в минобраз региона документы с заведомо ложными сведениями о расходовании субсидий.фото: "Номер один"