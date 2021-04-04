Монголы примут участие в озеленении Улан-Удэ

Игорь Шутенков встретился с Генеральным консулом Монголии в столице Бурятии



Мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков встретился с Генеральным консулом Монголии в г. Улан-Удэ госпожой Д. Нямцэрэн. Стороны обсудили вопросы сотрудничества и установления деловых отношений, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.



В начале встречи Игорь Шутенков поприветствовал госпожу Д. Нямцэрэн и коротко рассказал об истории взаимоотношений с Монголией, в частности, о том, что город Улан-Удэ развивает тесное сотрудничество с тремя городами-побратимами – Улан-Батором, Дарханом и Эрдэнэтом.



Госпожа Д. Нямцэрэн поблагодарила за теплый прием и отметила важность взаимных визитов в рамках развития побратимских связей. Госпожа Д. Нямцэрэн рассказала о привлекательности Улан-Удэ и озера Байкал для жителей Монголии и отметила перспективность развития отношений между городами в сфере благоустройства. Так, госпожа Д. Нямцэрэн поддержала инициативу мэра по озеленению города и в этом году монгольская сторона примет участие в муниципальной программе «Зеленый город».



Во время встречи также обсуждались вопросы использования новых технологий для снижения уровня загрязнения воздуха во время отопительного сезона. Монгольская сторона поделится с администрацией г. Улан-Удэ успешным опытом по борьбе с загрязнением атмосферного воздуха и направит материалы по этой теме.



Кроме того, стороны обсудили вопросы быстрого обмена информацией в случае паводковых ситуаций и обмена студентами между городами-побратимами.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ

