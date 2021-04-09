В правительстве Бурятии незаметно приняли и уволили замминистра

Работа Наталии Мархаевой на посту замглавы Минпромторга прошла незаметно





Правительство Бурятии объявило конкурс на замещение вакантной должности заместителя министра промышленности, торговли и инвестиций – председателя Комитета по развитию предпринимательства. Предлагаемая зарплата составляет от 90 до 100 тысяч.

Требования к кандидату стандартные: высшее образование, не менее 4 лет стажа работы на госслужбе и столько же - работы по специальности. От кандидата требуется знание ряда законов, умение планировать и рационально использовать рабочее время, мыслить системно (стратегически), достигать результата, работать в стрессовых условиях и так далее.Документы на вакантную должность можно подавать до 28 апреля.Отметим, ситуация с этой вакансией весьма любопытная. Как следует из архивных данных сайта правительства, с 26 июня 2020 года эту должность занимала Наталия Мархаева. Однако на данный момент на сайте Минпромторга в разделе «Руководство» ее фамилия отсутствует. Когда госпожа Мархаева успела уволиться и по каким причинам, не известно – официального постановления об этом на сайте правительства найти не удалось. Впрочем, нет там и постановления о ее назначении. Упоминаний о ее работе на посту замглавы Минпромторга также не получилось обнаружить.О Наталии Мархаевой известно, что в 2005-2009 годах она работала специалистом в Республиканской службы по тарифам, в 2009-2017 гг.- консультантом, затем начальником отдела в Минстрое РБ. В 2018-2019 году – она управляла инфраструктурными проектами и проектами государственно-частного партнерства в Фонде регионального развития РБ, а в 2020 году успела поработать - помощником финансового директора и директором по инвестиционному развитию в ООО «Экоальянс».Фото: правительство Бурятии