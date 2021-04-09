Прокуратура Бурятии проверит министерство спорта

Соответствующее задание поступило из Генпрокуратуры России





6 апреля прокуратура Бурятии приняла решение о проведении проверки в республиканском министерстве спорта и молодежной политики. Как сообщили «Номер один» в Отделе по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции прокуратуры Бурятии, проверка проводится по заданию Генпрокуратуры РФ, ранее соответствующее указание поступило от президента России Владимира Путина.