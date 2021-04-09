Прокуратура Бурятии проверит министерство спорта

Соответствующее задание поступило из Генпрокуратуры России
6 апреля прокуратура Бурятии приняла решение о проведении проверки в республиканском министерстве спорта и молодежной политики. Как сообщили «Номер один» в Отделе по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции прокуратуры Бурятии, проверка проводится по заданию Генпрокуратуры РФ, ранее соответствующее указание поступило от президента России Владимира Путина.
Подобные мероприятия пройдут во всех регионах страны. В их ходе, прокуроры, в том числе, проверят расходование средств, направленных на развитие физкультуры и спорта.
Напомним, недавно министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов принял предложение главы республики Алексея Цыденова и выдвинулся на праймериз «Единой России», чтобы в случае победы участвовать в выборах в Госдуму. Однако если в ходе проверки прокуратуры в министерстве будут найдены серьезные нарушения, это грозит поставить крест на едва стартовавшей политической карьере министра.
Фото: «Номер один»
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