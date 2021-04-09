В Бурятии семьям с шестью детьми вместо бесплатных квартир дадут бесплатную ипотеку

Власти меняют механизм обеспечения жильем многодетных семей



В Хурал внесен законопроект, который меняет форму обеспечения жильем семей, в которых воспитывается шесть и более детей. Об этом на недавнем заседании в республиканском парламенте рассказала и. о. министра социальной защиты населения республики Анастасия Меринова.



Если Хурал примет этот законопроект, то вместо единовременной выплаты на покупку жилья такие семьи получат льготную ипотеку. На такую меру власти пошли из-за нехватки денег.



- Вопрос этот достаточно сложный. Очень медленно реализуется у нас эта программа по обеспечению жильем семей с 6 и более детьми. На сегодня в очереди у нас уже стоит 525 таких семей. Поэтому предлагается этот механизм поменять, чтобы одновременно побольше семей обеспечить, - говорила Анастасия Меринова. - Мы можем в первый год обеспечить этими ипотечными кредитами 187 семей. И есть намерение лет за 5 эту очередь закрыть вообще. А при существующем механизме мы будем эту очередь закрывать 27 лет минимум.



При этом рассчитываться с банками будут не семьи, а республиканские власти за счет бюджета Бурятии.



- За каждую, оформившую ипотечный кредит, планируется осуществлять в первый год – уплату первоначального взноса, погашение ежемесячных обязательств по ипотечному кредиту, оплату расходов, связанных со страхованием имущества, жизни и здоровья. Далее, в течение последующих 9 лет – погашение ежемесячных обязательств по ипотечному кредиту, оплату расходов, связанных со страхованием имущества, жизни и здоровья, - перечислила Анастасия Меринова.



На эти цели, по словам чиновницы потребуется по 85,2 млн ежегодно.



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