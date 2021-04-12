Игорь Марковец намерен баллотироваться в Госдуму

Исполком «Единой России» принял от депутата Народного Хурала документы для участия в процедуре предварительного голосования



Председатель комитета Народного Хурала Бурятии по социальной политике принял решение участвовать в процедуре предварительного голосования на выборах депутатов Госдумы в Бурятии. По словам Игоря Марковца — это абсолютно взвешенное решение, к которому он шел восемь лет, будучи депутатом Хурала:



«Не шел раньше, хотя были такие предложения, потому что считал, что у меня было недостаточно опыта. Сейчас, проработав 8 лет депутатом, я понимаю, что есть уже и опыт и знания для того, чтобы ставить проблемные вопросы Бурятии на федеральном уровне. Надеюсь, что смогу принести пользу родной республике», сообщил Игорь Марковец.



Марковец стал двенадцатым участником праймериз, подавшим документы для регистрации. Как отметили в исполкоме партии «Единая Россия»:



«Желающих участвовать в процедуре предварительного голосования становится больше, мы принимаем сейчас очень много звонков и консультируем тех, кто желает выдвинуться. Люди хотят не себе попробовать и понять, как устроена политика и что такое праймериз».



Заявки для участия в праймериз «Единой России» на выборах депутатов Госдумы в Бурятии исполком партии принимает до 29 апреля. В начале мая будет сформирован окончательный список кандидатов, предварительное голосование пройдет в конце мая. В этом году голосовать можно будет через портал Госуслуг, кандидатов на выборы в Государственную Думу определят из числа победителей праймериз.



