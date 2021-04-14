В Хурале Бурятии предложили наградить бизнес-омбудсмена

В коронавирусный год Чингис Матхеев проявил себя с лучшей стороны, считают депутаты





Комитет по экономической политике, природопользованию и экологии Хурала Бурятии заслушал на своем заседании отчет Уполномоченного по защите прав предпринимателей Чингиса Матхеева. Бизнес-омбудсмен доложил, что в 2020 году поступило 455 обращения от предпринимательского сообщества Бурятии. Это почти в два раза больше, чем в 2019 году. Основная часть жалоб связана с нарушением прав предпринимателей налоговыми органами. Также отмечается высокий показатель обращений, связанных с действием или бездействием контрольно-надзорных органов. Аналогичная ситуация с жалобами на действия регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Больше всего обращений – более 70% – от предпринимателей Улан-Удэ. На втором месте бизнесмены Северобайкальска. Чаще других поступали заявления от бизнесменов Тункинского, Селенгинского, Прибайкальского и Бичурского районов.Парламентарии отметили, что из-за пандемии и вынужденной остановки предпринимательской деятельности нагрузка на уполномоченного в 2020 году заметно выросла, но он успешно с этим справился.- В работе нашего омбудсмена виден комплексный подход, не просто отработка жалоб, но есть понимание развития некоторых направлений. Мы вместе хорошо отработали вопрос по налогам, перехода ЕНВД на УСНО, - отметил депутат Николай Дашеев.Виктор Ячменев предложил отметить работу уполномоченного благодарностью Народного Хурала.– Как предприниматель постоянно обращался к уполномоченному, все бизнес-сообщество постоянно было на связи с ним. Он помогал всем предпринимателям, постоянно был в центре событий. Я предлагаю не только поддержать отчет, но и отметить его работу в 2020 году благодарственным письмом председателя Народного Хурала, - заявил депутат.Фото: Хурал Бурятии