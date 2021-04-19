Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков опубликовал декларацию о доходах

Доход градоначальника составил почти 9 млн рублей





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков опубликовал декларацию о своих доходах, расходах и имуществе за 2020 год на официальном сайте городской администрации. За минувший год доход градоначальника составил 8,9 млн рублей. Напомним, в 2019 году мэр задекларировал 5,7 млн. рублей.

В администрации города уточнили, с чем связано увеличение суммы декларации. Доход по основному месту работы – 5,2 млн. рублей, остальное – это доход от ценных бумаг, банковских вкладов и сделок на финансовых рынках.Сделок с недвижимостью за прошлый год у градоначальника не было. Игорь Шутенков, как и в 2019 году, владеет одним земельным участком в индивидуальной собственности и тремя участками в долевой. Также ему принадлежит дом площадью 36,6 кв.м. и 1/3 жилого дома в 195,1 кв. м. Транспортного средства градоначальник не имеет.Доход жены Игоря Шутенкова по итогам 2020 года составил чуть более двух тысяч рублей. С недвижимым имуществом изменений нет. По-прежнему в ее собственности квартира в 44,8 кв.м, и в долевой – земельный участок и жилой дом. Также супруга Игоря Шутенкова владеет автомобилем «Lexus RX350».Фото: «Номер один»