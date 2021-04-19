Глава Бурятии обратил внимание на красный диплом депутата Госдумы



Депутат Госдумы РФ от Бурятии Николай Будуев примет участие в предварительном голосовании «Единой России» перед выборами в Госдуму. Сегодня он сдал документы в оргкомитет и встретился с Алексеем Цыденовым. Глава Бурятии является лидером регионального отделения партии и председателем оргкомитета предварительного голосования.



Алексей Цыденов отметил, что у депутата Госдумы РФ - красный диплом. Николай Будуев с отличием окончил Бурятский госуниверситет. По мнению главы республики, это свидетельствует об упорстве, трудолюбии и ответственности.

«Николай Робертович - смелый и решительный защитник избирателей Бурятии. Он приходит на помощь людям в трудных ситуациях и отстаивает их права, невзирая на чины», - сказал Алексей Цыденов.



Сам депутат Госдумы РФ в одном из недавних интервью заявил, что считает своей миссией борьбу с произволом. Николай Будуев известен как защитник сирот, которых пытались заселить в непригодные для проживания дома в Сотникове. Благодаря его юридической поддержке они выигрывают суды и получают нормальные квартиры, а чиновники, пренебрегшие своими обязанностями, находятся на скамье подсудимых.



Алексей Цыденов также отметил, что Николай Будуев много делает для защиты Байкала, сохранения благоприятной окружающей среды в Бурятии.



Депутат Госдумы РФ подчеркнул, что намерен содействовать в решении вопросов финансирования мероприятий федеральной программы «Чистый воздух», ликвидации накопленного ущерба - стихийных свалок, промышленных отходов, а также - восстановлении лесов.



«Алексей Самбуевич, по моему мнению, является самым эффективным руководителем Бурятии за последние полвека - со времен Андрея Урупхеевича Модогоева. Он умеет привлекать финансовые ресурсы в Бурятию. Вижу задачу депутата Госдумы РФ в том, чтобы помогать главе республики, работая с ним в одной команде», - сказал Николай Будуев.



Глава Бурятии напомнил, что единственная в стране политическая партия, которая проводит предварительное голосование - это «Единая Россия». Праймериз дают возможность избирателям самим решить, какие кандидатуры они хотят видеть в избирательном бюллетене. Все остальные партии определяют своих кандидатов без массового участия граждан.



Алексей Цыденов призвал жителей республики проявить активную жизненную позицию, принять участие в предварительном голосовании и отдать свой голос за одного из кандидатов. Процедура электронного предварительного голосования состоится с 24 по 30 мая на сайте pg.er.ru. Для того, чтобы принять в нем участие, необходима регистрация на сайте «Госуслуги».



