Президент России отметил главу Бурятии

Алексею Цыденову вручили Почетную грамоту





Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко вручил главе Бурятии Почетную грамоту от главы государства. Об этом сообщил сам Алексей Цыденов на своей странице в инстаграм.





«Что ни говори, а приятно! Высокая оценка моих скромных усилий. Будем работать дальше, чтоб оправдать доверие президента, а главное доверие жителей нашей Бурятии!», - прокомментировал награду глава Бурятии.Фото: с личной страницы Алексея Цыденова