Правительство Бурятии разрешило трем компаниям завозить иностранных рабочих

В их числе почему-то оказалась читинская «дочка» строительного олигарха из Москвы



Правительство Бурятии обнародовало перечень работодателей, имеющих право на привлечение на территорию Бурятии иностранных работников. Документ подписан и.о. председателя правительства РБ Всеволодом Мухиным и уже опубликован на официальном сайте.

Список оказался весьма коротким. В нем всего три компании.



Одна из них широко известна в Бурятии. Это ООО «Бургражданстрой» Владимира Хусаева. Напомним, фирма реализует в Улан-Удэ домостроительного комбината, который находится в промзоне на юго-востоке города. Запуск производства планируется в третьем квартале 2021 года. Здесь будут изготавливаться железобетонные изделия для строительства многоэтажных домов. Уже запланировано возведение нового жилого района «Мегаполис» на территории 148А квартала с возведением 30 домов. Всего планируется ввести более 1 млн кв.м. жилья.



Вторая компания – ООО «Особняк строй» - известна не так широко. Фирма, созданная в 2016 году, занимается строительством жилых и нежилых объектов. В ее активе более 20 контрактов на общую сумму свыше 600 млн рублей. В частности, сейчас эта компания достаривает злополучную школу в селе Клюевка.



А вот третья компания весьма примечательна. Это некое ООО «Ист контех», зарегистрированное в Чите в октябре 2020 года. Уставной капитал фирмы 10 тысяч рублей, количество сотрудников – 1. Владельцем компании является ООО «Пик-Генподряд», а конечным хозяином через цепочку юрлиц – ПАО «Пик - Специализированный застройщик» олигарха Сергея Гордеева.



Напомним, на данный момент «Пик» является одной из крупнейших девелоперских компаний России. В 2019 году шли разговоры, что она



Также несколько лет назад появлялась информация, что именно в интересах «Пика»



Чем вызван «реверанс» правительства Бурятии в сторону читинской «дочки» московского олигарха, пока не известно.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии

Список оказался весьма коротким. В нем всего три компании.Одна из них широко известна в Бурятии. Это ООО «Бургражданстрой» Владимира Хусаева. Напомним, фирма реализует в Улан-Удэ домостроительного комбината, который находится в промзоне на юго-востоке города. Запуск производства планируется в третьем квартале 2021 года. Здесь будут изготавливаться железобетонные изделия для строительства многоэтажных домов. Уже запланировано возведение нового жилого района «Мегаполис» на территории 148А квартала с возведением 30 домов. Всего планируется ввести более 1 млн кв.м. жилья.Вторая компания – ООО «Особняк строй» - известна не так широко. Фирма, созданная в 2016 году, занимается строительством жилых и нежилых объектов. В ее активе более 20 контрактов на общую сумму свыше 600 млн рублей. В частности, сейчас эта компания достаривает злополучную школу в селе Клюевка.А вот третья компания весьма примечательна. Это некое ООО «Ист контех», зарегистрированное в Чите в октябре 2020 года. Уставной капитал фирмы 10 тысяч рублей, количество сотрудников – 1. Владельцем компании является ООО «Пик-Генподряд», а конечным хозяином через цепочку юрлиц – ПАО «Пик - Специализированный застройщик» олигарха Сергея Гордеева.Напомним, на данный момент «Пик» является одной из крупнейших девелоперских компаний России. В 2019 году шли разговоры, что она зайдет в Бурятию осваивать миллиарды федеральных рублей, выделенных на строительство новых детских садов. Однако по каким-то причинам этого не случилось, и подряды отдали местным строителям.Также несколько лет назад появлялась информация, что именно в интересах «Пика» куплено Озерное свинцово-цинковое месторождение в Еравнинском районе Бурятии. Однако эти данные категорически опровергались. Официально владельцем Озерного сейчас называется Владислав Свиблов, бывший бизнес-партнер Сергея Гордеева.Чем вызван «реверанс» правительства Бурятии в сторону читинской «дочки» московского олигарха, пока не известно.Фото: пресс-служба правительства Бурятии