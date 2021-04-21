Мэр Улан-Удэ прорекламировал яйца

Игорь Шутенков поделился с горожанами хорошей новостью





Сегодня мэр Улан-Удэ посетил Улан-Удэнскую птицефабрику. Как сообщил Игорь Шутенков, в прошлом году на предприятии установили специальное котельное оборудование для утилизации куриного помёта. Это первый и единственный экземпляр в России, изготовленный по заказу в Бердске. Он обеспечивает полное термическое разложение вредных газов (аммиак, сероводород, меркаптаны).





«Каждый год летом к нам обращались горожане с жалобами на неприятный запах с птицефабрики. Администрация города неоднократно обсуждала с предприятием вопрос о правильном и безопасном методе утилизации куриного помета. С вводом новой котельной должна решиться эта проблема. Пока сжигают 10 тонн в сутки. При этом тепло от котельной идёт на обогрев птичников, а зола после отжига сможет использоваться как удобрение», - рассказал градоначальник на своей странице в соцсети.





По словам Игоря Шутенкова, его радует, что городские предприятия внедряют новые современные технологии.«В преддверии праздника Воскресения Христова всем советую приобретать яйцо нашей Улан-Удэнской птицефабрики», - порекомендовал мэр.Фото: с личной страницы Игоря Шутенкова в соцсети