Партия «Новые люди» создала сервис бесплатных медицинских консультаций в Бурятии

Он появился во время пандемии и вырос в полноценный информационный ресурс





Портал онлайн-консультаций «Новых людей» представляет систему помощи по общим медицинским вопросам. Ежедневно рекомендации врачей могут получить женщины. Для них работает женская консультация. Родителям доступна онлайн-приемная по вопросам взаимоотношений с детьми. Активисты «Новых людей» через чат-портал принимаю заявки на доставку продуктов пожилым людям. Здесь же можно стать волонтером, чтобы помогать медикам в больницах и интернатах. Есть на портале и чат юридической помощи, и многое другое. Сервис удобный, считают пользователи.

«Этот проект вырос из анти-ковидного чата, который томское отделение партии «Новые люди» запустило в самый сложный период пандемии. Люди хотели знать правду, но получить информацию было сложно: поликлиники закрывались на карантин, очный прием врачи почти не вели, а по интернету гуляли непроверенные рекомендации. Тогда мы бросили клич по врачам с просьбой помочь найти ответы на основные вопросы. Мы убедились, что на вопросы людей в телеграм-чате отвечают настоящие врачи. И помогли скоординировать действия», - рассказывает один из авторов проекта, депутат городской Думы Томска от партии «Новые люди» Александр Цин-Дэ-Шань. Здоровье семьи Александра в пандемию тоже оказалось под угрозой. И он обратился за консультацией к врачам в созданном им чате. Вовремя полученные рекомендации, в итоге, помогли избежать жене и детям Александра тяжелых последствий.





«Создание системы анти-ковидных чатов было ответом волонтеров «Новых Людей» на сложнейшую ситуацию в регионах. Нужны были быстрые и действенные меры. Хочу поблагодарить врачей и всех специалистов, которые откликнулись на просьбу помочь», - рассказал Алексей Нечаев.





Создатели проекта объяснили, что для полноценной работы им пришлось искать и привлекать в проект профессиональных терапевтов, диагностов, провизоров, педиатров, фтизиатров, врачей общей практики и медиков-экспертов в области биофизики. Через некоторое время консультации стали проводить также врачи функциональной диагностики, реабилитологи, специалисты в области спортивной медицины и ЛФК, а также акушеры-гинекологи. У последних помощь можно получить анонимно. В случае, если участникам чатов требуется помощь в деле воспитания детей, то подключаются педагоги, психологи и тренеры школы безопасности для детей и родителей. Запросы на консультации приходят со всех уголков России. К этому моменту возможностями чат-портала воспользовались уже более 3 тысяч человек.



