Министр спорта Бурятии ответил на неудобные вопросы

Вячеслав Дамдинцурунов рассказал о начале предвыборной кампании в районах республики



С 11 по 12 мая в Улан-Удэ состоится чемпионат России по вольной борьбе среди женщин-2021. Ожидается свыше 150 участников из 25 российских регионов, среди которых и будут определены участницы нашей сборной на предстоящих в этом году в Токио Олимпийских играх. Неудивительно, что представителям региональных СМИ, в значительном числе собравшихся на пресс-конференции в министерстве спорта РБ, не терпелось задать вопросы главе ведомства Вячеславу Дамдинцурунову по ключевой спортивной тематике. Впрочем, не только о ней.



Министр спорта и молодежной политики на пресс-конференцию пришел не один - с президентом федерации спортивной борьбы Чимитом Бальжинимаевым. Вячеслав Дамдинцурунов взял с места в карьер, ответив на первый вопрос: как удалось Бурятии так часто проводить именно женские турниры федерального уровня (в 2019 году в Улан-Удэ прошел чемпионат мира по боксу среди женщин)?



- Мы все очень любим и ценим женщин, - ответил он, одарив улыбкой присутствующих представительниц прекрасной половины человечества, не став вдаваться в технические детали. Несмотря на то, что спортивные журналисты и репортеры прекрасно понимали, что республике выиграть конкуренцию несколько легче по женским чемпионатам, ответ понравился. Действительно, чтобы вернуть Бурятии статус титулованной республики в области спортивной борьбы, можно попросить помощи и у наших женщин-бориц. Тем более, что как отметил Вячеслав Дамдинцурунов, «нам есть за кого порадоваться и за кого поболеть». Свыше 20 представительниц борьбы выйдут на ковер, среди них два заслуженных мастера спорта, четыре мастера спорта международного класса, 11 мастеров спорта и шесть кандидатов в мастера спорта!



- С такой перспективной командой республика надеется на хорошие результаты и достижения, - уверенно заявил министр спорта.



В то же время Вячеслав Дамдинцурунов признал, что «затащить» чемпионат РФ в Бурятию помогло географическое преимущество и отсутствие джет-лага.



- Наши спортсмены уже прошли подготовку к олимпийскому сезону в Алуште, понятно, что там теплее, но у нас все равно лучше, - подчеркнул он. - Ведь разница по времени с Японией у нас всего один час, и большинство членов национальной сборной легко перенесет акклиматизацию, тренируюсь перед Олимпиадой в Бурятии.



В Бурятии подстраховались и по ковиду.



- Мы специально проверили всех нашим спортсменов и женской, и мужской сборной, чтобы минимизировать риски, - продолжил он. - Так вот, у почти 95% были антитела к коронавирусной инфекции, видимо, многие спортсмены незаметно переболели в бессимптомной форме, имеют иммунитет и защищены.



Между тем журналисты решили не ограничиваться темой предстоящих спортивных побед, а постарались задать министру ряд острых вопросов, которые интересуют людей.



В частности, нам стало известно, что Вячеслав Дамдинцурунов недавно побывал в Кижингинском и Хоринском районах республики, проводя там среди прочего и откровенно предвыборные встречи. Напомним, что министр участвует в партийном предварительном голосовании перед предстоящими в сентябре выборами в Государственную Думу.



- Вам не кажется, что это – использование служебного положения, которое создает вам преимущество перед другими кандидатами, что это - нарушение принципа честной борьбы на выборах? - задали мы вопрос выступающему.



Вячеслава Дамдинцурунова этот вопрос не смутил. Он отметил, что вопрос не по теме встречи, однако решил ответить на него.



- Избирательная компания в стране начнется в конце июня, по закону у меня еще есть время для принятия окончательного решения, - сообщил Вячеслав Дамдинцурунов. - Если мое решение выдвинуться кандидатом в депутаты Федерального собрания избиратели поддержат на праймериз, то с этого времени я и намерен уйти в отпуск. Сегодня же работаю в обычном рабочем графике, правда, в более плотном режиме в связи с подготовкой к чемпионату. А если говорить о конкретных встречах с людьми по предвыборной тематике, то я провожу их исключительно во внерабочее время.



Считаю, что как министр спорта и молодежной политики я достаточно хорошо знаком со своей отраслью. Но для того, чтобы идти на выборы в Госдуму, мне нужно знать гораздо больше, нужно понимать запросы людей, ключевые проблемы территорий. На основе тех обращений, которые поступают ко мне от людей на встречах, и будет сформирована моя предвыборная программа.



А вот второй вопрос по предстоящей выборной кампании Вячеслав Дамдинцурунов технично отвел.



- Думаю, что на этом пока все. Пресс-конференция посвящена конкретному событию, давайте на нем и сосредоточимся. На этот и другие неудобные вопросы, которые у вас могут появиться, я готов ответить в любое другое удобное для вас время, - ответил он, подчеркнув, что «к разговору всегда готов».



Пресс-конференция на этом была завершена. Тем не менее, «неудобные вопросы» мы намерены задать министру уже в ближайшее время.



