В Хурале подняли вопросы по мусору

Депутатам пообещали сделать отрасль прозрачной





В парламенте Бурятии вновь рассмотрели положение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Проблема мусора стала главным вопросом на очередном заседания Совета Народного Хурала. Депутаты заслушали информацию о выполнении решений Совета, задали ряд злободневных вопросов. Ответ впервые держал новый министр природных ресурсов республики Сергей Матвеев.

Общий вывод – коренного положительного перелома не произошло. В то же время, работа продолжается, есть конкретные планы.Говоря о ранее принятых решениях Совета по теме мусора, министр доложил, что сделано в рамках их исполнения. Так, в декабре прошлого года РСТ утвердила производственные программы ООО «ЭкоАльянс» на 2019-2022 гг.«Инвестпрограммы в сфере обращения с ТКО до настоящего времени находятся в разработке. Ориентировочные сроки, когда они будут направлены, 30 апреля», - также доложил Сергей Матвеев.Касаемо несанкционированных свалок, расположенных в Центральной экологической зоне (ЦЭЗ) Байкала, о чем также ранее говорил Совет, министр отметил, что МПР республики направило в МПР РФ письма с предложением.В одном выдвинуто предложение скорректировать методологию расчета показателей профильного федерального проекта по снижению негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда. А в другом предложили рассмотреть вопрос о предоставлении республике около 105 млн. рублей субсидий на разработку документации по рекультивации свалок в ЦЭЗ, а также ликвидировать стихийные свалки в ЦЭЗ и особо охраняемых природных территориях в рамках профильных федеральных проектов (тут примерная сумма затрат – 1,35 млрд.).«Письма находятся на рассмотрении в МПР России», - сообщил министр.В августе планируется внести в «мусорную» территориальную схему 11 муниципальных свалок. Проект изменений проходит согласование.Рекомендация Совета Хурала по подготовке проектных документаций по четырем полигонам (Селенгинск, Турунтаево, Хоринск, Курумкан) и двум мусоросортировочным комплексам (Мухоршибирь, Курумкан) исполнена. Еще по четырем объектам документация на стадии госэкспертиз.В целом, из 12 рекомендаций исполнены шесть. По трем продолжается работа, а еще три не исполнены.Слабые места Бурятии прежние. Со стихийными свалками идет постоянная борьба, но, увы, также постоянно образовываются новые. За I квартал 2021 г. Бурприроднадзор выявил аж 89 новых несанкционированных свалок (из них 57 в Улан-Удэ).Нерадостная картина в сортировке, переработке.«Я знаю одного их крупных частных регоператоров по мусору. Работает в Ставрополе, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Он сказал, что старается сортировку довести до 90 процентов и найти потребителя для вторсырья», - упрекнул, в частности, депутат Иринчей Матханов.«У меня самого сложилось неудовлетворительное отношение к работе регоператора. Я вас абсолютно понимаю, ваши замечания обоснованны. Нужно обезвреживать, сортировать, осуществлять вторичную переработку, иметь ясную, прозрачную картину. Нужно без раскачки начинать решать проблемы», - согласился министр и заверил, что есть четкий план действий.Так, будет внедряться схема контроля при обороте мусора. Депутатам доложили, что заканчивается разработка разъяснительного документа – как автомашины должны осуществлять въезд на полигоны.«Как только в Еравнинском районе на въезде на полигон ввели весы, сразу в шесть раз уменьшился объем средств, который платили до этого. Эти затраты окупаются в первые два-три дня. И сразу подрядчик регоператора остановил свою деятельность в данном районе… Работа на прозрачность, на точный учет сколько привозится мусора и т. д. ведется. Мы сейчас Селенгинск сделаем модельной территорией, на которой перейдем на абсолютно прозрачный цифровой режим работы – регоператор, подрядчики, сборы», - сообщил депутатам министр.Что касается переработки, то на базе республиканского мусороперерабатывающего завода есть планы по созданию Центра по раздельному сбору и переработке – превращению вторсырья в товарные ресурсы.Депутат Дмитрий Швецов поднял вопросы, касающиеся Кабанского района. Задали вопрос и по корректировке нормы накопления мусора. Оказалось, что работа по изменению нормы идет. Игорь Бобков спросил - будет ли высокая норма (около двух кубометров мусора в год на человека) уменьшаться? «Будем приводить ее к объективности. Не знаю, будет уменьшение или увеличение», - констатировал министр.Игорь Марковец возмутился замусоренными берегами Уды, Селенги и даже напомнил, что Улан-Удэ назван в честь реки Уды.«Считаю, что нашу территориальную схему по ТКО надо менять, поскольку наш бюджет теряет, по моим подсчетам несколько десятков миллионов рублей», - высказал свое мнение депутат Баир Доржиев. Его заверили, что изменения будут.Парламентарии обсудили уборку мусора на берегах Байкала, перспективы строительства полигонов, ситуацию с навозом, уменьшению внутренних издержек в работе «ЭкоАльянса» и другие стороны «мусорной» реформы. По итогам заседания принят ряд рекомендаций.Фото: «Номер один»