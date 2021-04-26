Два новых депутата примут участие в сессии Хурала Бурятии

Они пришли на смену Галсану Дарееву и Зоригто Цыбикмитову
27 апреля в Улан-Удэ начнет работу очередная сессия республиканского парламента. В повестке заседания 63 вопроса. Первые пятнадцать вопросов - кадровые, среди них самым значимым будет избрание председателя Комитета по бюджету, налогам и финансам, сообщили в пресс-службе парламента.
Впервые в сессии примут участие два новых депутата - Геннадий Аюшеев и Тимур Нимаев.
Напомним, бывший глава администрация сельского поселения «Цагатуйское» Джидинского района «единоросс» Геннадий Аюшеев займет место умершего от коронавируса депутата Зоригто Цыбикмитова.
Коммунист Тимур Нимаев пришел на смену экс-ректору БГСХА Галсану Дарееву, которого глава Бурятии назначил министром сельского хозяйства. Ранее Тимур Нимаев работал помощником депутата от КПРФ Баира Цыренова.
Фото: «Номер один», Хурал Бурятии
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