Депутатский бизнес

Что связывает депутатов Дмитрия Дружинина и Михаила Степанова?





Депутаты Народного Хурала Бурятии Дмитрий Дружинин и Михаил Степанов не просто сидят рядом на парламентских сессиях. Они вместе работают.

Генеральный директор «Экоальянса» Дружинин Дмитрий Константинович является учредителем ООО «Байкальский путь». Его партнер по бизнесу - Степанова Надежда Константиновна. Предприятие зарегистрировано в Улан-Удэ на Приречной, 17, - авторынке, с которого началась деловая карьера Михаила Степанова, переросшая затем в политическую.Сам Степанов в прошлом году стал учредителем ООО «Регион Энерго». Прежде этой компанией на 100% владел бизнесмен Евгений Шурыгин. Но потом взял и передал долю в 26% депутату Народного Хурала. От широты души, разумеется.Вхождение Степанова в состав учредителей ООО «Регион Энергия» состоялось за два дня до заключения этой фирмой крупного госконтракта на реконструкцию Волковской оросительной системы в Баргузинском районе. Цена составила свыше 43 млн рублей, которые были выделены федеральным Минсельхозом. Но это, конечно, просто совпадение. Как и то, что после исполнения контракта, но, вероятно, до распределения устремившейся ввысь прибыли компании, в марте этого года доля Степанова увеличилась до 52%.Евгений Шурыгин известен в узких деловых кругах Бурятии как поверенный и хранитель бизнес-активов депутата Народного Хурала Дмитрия Дружинина. Когда последний возглавлял Улан-Удэнский энергетический комплекс - филиал ТГК-14 - первый оформил на свое ООО «Строительная индустрия» аренду бывшей котельной Забайкальской авиабазы охраны лесов. От нее питались теплом и горячей водой несколько жилых домов и школа-интернат РЖД. Не заключив договор и не оснастив котельную приборами учета, фирма Шурыгина стала требовать с ТГК-14 деньги за теплоснабжение этих объектов, определив их объем «расчетным путем». И - о, чудо! - тепловой монополист, про которого говорят «где сядешь, там и слезешь», неожиданно пошел в Арбитражном суде РБ на мировое соглашение и согласился выплатить частнику круглую сумму.Возможно, весь фокус был в том, что в суде ТГК-14 было представлено в лице своего филиала - Улан-Удэнского энергетического комплекса, возглавляемого Дружининым? В другой раз, когда ООО «Строительная индустрия» потребовало через суд в разы больше - 6,5 млн рублей, лицом ТГК-14 был уже другой филиал - Теплоэнергосбыт Бурятии. В этом процессе стороны бились до последнего и едва не добрались до Верховного суда России. Но деньги с ТГК-14 фирма Шурыгина взыскала.Была ли аренда маленькой котельной изначально задумана как способ откачки денег у теплового монополиста с ведома и негласного одобрения менеджмента одного из его филиалов или это тоже совпадение – мы, скорее всего, точно не узнаем.Другая компания, оформленная на Евгения Шурыгина, - ООО «Специндустрия» - выиграла конкурс на право заключения концессионного соглашения в Тарбагатайском районе. Его предметом было тепло- и водоснабжение нескольких населенных пунктов муниципалитета, включая райцентр.Не обошлось без жалоб со стороны проигравшего конкурента. Комиссия бурятского УФАС сочла его претензии к оформлению конкурсных документов обоснованными, но не нашла оснований для предписания о пересмотре результатов. В итоге ООО «Специндустрия» закрепилось на коммунальной ниве Тарбагатайского района.Впрочем, ненадолго. Через пару лет фирма «налетела» на иск районного прокурора, который потребовал обязать концессионеров создать 52-дневный запас топлива на котельных. Суд удовлетворил справедливое требование. А затем концессионное соглашение, заключенное на 15 лет, было прекращено досрочно.И вот ООО «Регион Энерго» под руководством Шурыгина и с участием бизнесмена-депутата Михаила Степанова, получила 43-миллионный госконтракт. Сложно избавиться от мысли о том, что прокуратуре и правоохранительным органам стоит проверить полноту и качество выполнения работ по реконструкции оросительной системы в Баргузинском районе. Как предполагают источники в Сети, «при прокладке мелиорационных каналов, предусмотренных проектом, допускалось отступление от проекта с целью удешевления затрат. Фактически проложенные участки существенно отличаются от запроектированных, например, по высотным отметкам, что повлекло уменьшение объемов земляных работ на объекте».Заодно хорошо бы проверить и слухи о деловой близости Дружинина и Шурыгина. Ведь о ней так много говорят, особенно в Кабанском районе, где после удушения неплатежами «Экоальянса» прежнего перевозчика мусора ООО «БХК-Восток» ему на смену пришел ИП Шурыгин Евгений Сергеевич. Хотя тендер на оказание услуг по транспортировке отходов в Кабанском районе не проведен.Впрочем, потенциал сферы обращения с отходами перевозкой бытового мусора далеко не исчерпывается. Впереди - большие федеральные деньги на ликвидацию свалок, и в их освоении с подачи генерального директора «Экоальянса» вполне могут принять участие «знакомые все лица». В том числе и сосед Дружинина по «хуральской парте».После перехода ООО «Регион Энерго» под контроль Михаила Степанова основной вид деятельности «Производство, передача и распределение пара и горячей воды» (кстати, очень далекий от реконструкции оросительных систем) сменился на «Строительство автомобильных дорог и автомагистралей» (ждем нового «игрока» на торгах по дорожному ремонту). А незадолго до этого фирма сменила и «прописку»: квартиру в жилом доме по улице Жердева на офис по улице Приречная, 17а, где находится головное предприятие Михаила Степанова ООО «Бурятпромресурс», а также ООО «Техстандарт» Надежды Степановой (помимо их с Дружининым ООО «Байкальский путь»).Все рядом, близко! А вы говорите, что депутатский мандат ничего не дает для бизнеса. Дает, еще как, особенно, если плечом к плечу: одному - госконтракт, другому - субсидию, третьему - подряд или субподряд регионального оператора по ТКО. Главное, чтобы у каждого был личный результат в командном зачете...Фото: «Номер один»