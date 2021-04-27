Председатель Хурала поздравил жителей Бурятии с Днем российского парламентаризма

Дорогие земляки, уважаемые депутаты Республики Бурятия!
От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с Днем российского парламентаризма!
27 апреля 1906 году в Таврическом дворце Санкт-Петербурга начала работу первая Государственная Дума России, заложившая основу отечественного парламентаризма. Это стремление людей к народовластию, к свободной и достойной жизни. Новый исторический этап публичной власти начался с принятия в 1993 году Конституции Российской Федерации, образования Федерального Собрания Российской Федерации, состоящего из двух палат – Государственной Думы и Совета Федерации. В регионах страны были сформированы законодательные (представительные) органы власти. В Республике Бурятия в 1994 году был образован Народный Хурал Республики Бурятия.
Институт парламентаризма прочно вошел в нашу жизнь. Сегодня федеральные и региональные законодатели играют значимую роль в решении всех стратегических задач социально-экономического развития России. Парламентариями принимаются необходимые нашему народу законы, благодаря которым создаются условия для роста экономики, повышается качество жизни людей, обеспечиваются социальные гарантии, соблюдаются интересы будущих поколений.
Сегодня крайне важна консолидация и совместная работа всех представителей публичной власти – от депутатов поселений до сенаторов Российской Федерации. За 26 лет своей деятельности Народный Хурал Республики Бурятия создал эффективную региональную законодательную базу и систему для законотворческого процесса, обеспечил тесное взаимодействие всех ветвей власти. Мы верны традициям парламентаризма – в конструктивном диалоге, в поисках компромисса, в защите интересов жителей Бурятии строится законодательная работа.
В День российского парламентаризма желаю крепкого здоровья и благополучия, депутатам всех уровней – плодотворной работы во имя родной Бурятии!
Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В.А. Павлов
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