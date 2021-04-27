Председатель Хурала поздравил жителей Бурятии с Днем российского парламентаризма

Дорогие земляки, уважаемые депутаты Республики Бурятия!





От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с Днем российского парламентаризма!

27 апреля 1906 году в Таврическом дворце Санкт-Петербурга начала работу первая Государственная Дума России, заложившая основу отечественного парламентаризма. Это стремление людей к народовластию, к свободной и достойной жизни. Новый исторический этап публичной власти начался с принятия в 1993 году Конституции Российской Федерации, образования Федерального Собрания Российской Федерации, состоящего из двух палат – Государственной Думы и Совета Федерации. В регионах страны были сформированы законодательные (представительные) органы власти. В Республике Бурятия в 1994 году был образован Народный Хурал Республики Бурятия.Институт парламентаризма прочно вошел в нашу жизнь. Сегодня федеральные и региональные законодатели играют значимую роль в решении всех стратегических задач социально-экономического развития России. Парламентариями принимаются необходимые нашему народу законы, благодаря которым создаются условия для роста экономики, повышается качество жизни людей, обеспечиваются социальные гарантии, соблюдаются интересы будущих поколений.Сегодня крайне важна консолидация и совместная работа всех представителей публичной власти – от депутатов поселений до сенаторов Российской Федерации. За 26 лет своей деятельности Народный Хурал Республики Бурятия создал эффективную региональную законодательную базу и систему для законотворческого процесса, обеспечил тесное взаимодействие всех ветвей власти. Мы верны традициям парламентаризма – в конструктивном диалоге, в поисках компромисса, в защите интересов жителей Бурятии строится законодательная работа.В День российского парламентаризма желаю крепкого здоровья и благополучия, депутатам всех уровней – плодотворной работы во имя родной Бурятии!Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В.А. Павлов