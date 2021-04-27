В Хурале предложили принимать мусор от населения Бурятии бесплатно

По словам депутатов, Улан-Удэ обрастает свалками из-за высоких тарифов на вывоз



На сегодняшней сессии депутат Иннокентий Вахрамеев обратил внимание на изменения в части вывоза мусора в столице Бурятии, которые произошли в этом году.



- В январе 2021 года муниципальная свалка прекратила свою работу. Сейчас мусор принимает коммерческая организация. В связи с этим резко вырос тариф на прием мусора. Жители обращаются, что очень дорого вывезти мусор на свалку, - рассказал депутат.



По его словам, принимать мусор от населения нужно либо бесплатно, либо со скидкой. Иначе экологические последствия для города будут печальны.



- Сейчас население просто вываливает мусор на окрестностях Улан-Удэ и если ситуация не изменится, через несколько месяцев мы столкнемся с серьезной проблемой, - заявил Иннокентий Вахрамеев.







фото: "Номер один"