В Бурятии озаботились некачественным молоком на прилавках

Депутат Хурала предложил увеличить поддержку производителей молока из бюджета



По словам Найдана Чимбеева, в Бурятии имеются проблемы с производством молока. В этом депутат убедился 9 апреля во время рабочей поездки в Мухоршибирский район, во время посещения КФХ Александра Ананьина в селе Шаралдай.



Фермер в прошлом году получил дотацию за произведенное молоко в размере 5 рублей 17 копеек за литр. Такая сумма, конечно, не покрывает затрат на производство молока. И эта проблема общая для республики.



- Из-за низкой дотации многие крестьянско-фермерские закрываются и в результате в Бурятии на прилавках не хватает качественного молока, - говорил Найдан Чимбеев.



Более того, Бурятия ежегодно закупает до 500 тонн сухого молока, чтобы молокозаводы республики не простаивали. Поэтому Надйан Чимбеев предложил увеличить поддержку производителей молока в республике с 5 рублей 17 копеек до 10 рублей на литр. Для этого дополнительно из бюджета потребуется 22 млн рублей. Депутат уверен, что эта сумма для бюджета посильная, а дополнительная поддержка позволит фермерам развиваться и привлечет инвесторов в эту сферу.



- И на прилавках наших магазинов появится свежее и качественное молоко, что будет залогом здоровья наших граждан, - говорил Найдан Чимбеев.









фото: "Номер один"