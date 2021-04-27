В селе Бурятии местные власти отказываются ремонтировать дом ветерана ВОВ

В Хурале обратили внимание на поведение сельских глав



Депутат Хурала Тумэн Дондоков на сегодняшней сессии рассказал о нескольких случаях, когда сельские власти не идут навстречу своим жителям. Выступление он начал с упоминания прошедшего ранее круглого стола в Народной Хурале, посвященного миграции сельского населения в город.



По его словам, есть и обратные ситуации. В пример он привел женщину, которая продала квартиру в Улан-Удэ и переехала в село, надеясь заняться туризмом. Купила участок, перевела его назначение из земель сельхозназначения в земли для индивидуального жилого строительства. Построила дом.



Однако сельская администрация подала на женщину в суд, требуя отменить перевод земель. Проверка прокуратуры по этому факту не показала каких-либо нарушений со стороны женщины, однако тяжбы продолжаются.



По словам Тумэна Дондокова, люди готовы переезжать в село, но, когда сталкиваются с таким отношением со стороны муниципальных властей, желание пропадает.



Второй пример противостояния сельской администрации и жителей – село Выдрино. В многоквартирном доме, где проживает ветеран ВОВ требуется ремонт крыши. Но вместо этого местная администрация предлагает признать дом аварийным и расселить. Жители не соглашаются, ведь похожая история была с соседним домом. Жильцам которого предложили мизерную выкупную стоимость их квартир.



- Однокомнатную квартиру оценили в 230 тысяч рублей. Что можно купить на эти деньги? Власти по большому счету собираются оставить детей без жилья! – возмущался народный избранник.



Он предложил правительству повлиять на местные власти. И в обоих случаях защитить жителей, разрешив конфликт в их пользу.





фото: "Номер один"