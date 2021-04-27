Депутат Хурала отказался от мандата из-за проблем со здоровьем

Вопрос о лишении Матвея Баданова статуса народного избранника рассмотрят на сегодняшней сессии



Депутат Хурала Матвей Баданов, известный также как владелец свинокомплекса и сети магазинов «Николаевский», заявил на сегодняшней сессии о сложении полномочий.



- Прошу рассмотреть на данной сессии вопрос от статуса депутата НХ по причинам, связанным со здоровьем. Спасибо, извините, пожалуйста, - сказал депутат во время часа заявлений.



На этой же сессии, примерно двумя часами ранее, Матвей Баданов получил почетную награду из рук главы Бурятии.



В итоге его предложение включили в повестку сессии Народного Хурала. А значит, уже до конца дня он сложит свой мандат.



Справка:



Баданов Матвей Александрович родился 24 апреля 1961 года.



Образование: Бурятский государственный педагогический институт, специальность: «Учитель физики и математики».



С 1983 годы по 1988 годы Матвей Баданов три года работал учителем физики в сельской школе и младшим научным сотрудником БГПИ.



С 1988 год по 1992 год он был членом организационного комитета и участником нового молодёжного движения в Бурятии – строительство жилья в рамках «Положения о молодёжном жилом комплексе».



С 1992 года по 1997 годы Матвей Баданов был руководителем частного охранного предприятия «Символ», а затем был назначен генеральным директор открытого акционерного общества «Байкал-Терминал», где работает в настоящее время.



Группа компаний «БИН», возглавляемая Матвеем Бадановым – одно из крупных налогоплательщиков в Бурятии. Налоговые платежи группы компании «БИН» растут благодаря постоянному повышению объёмов продаж, расширению сферы деятельности, увеличению численности персонала и развитию производства сельскохозяйственной продукции путём внедрения инновационных процессов.



Являлся депутатом Народного Хурала Республики Бурятия второго, третьего и четвертого созывов (1998 - 2013 годы).



Фото: «Номер один»



