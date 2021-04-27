В Бурятии депутат предложил выбрать председателя комитета Хурала с помощью жребия

По словам Игоря Бобкова, это позволит избавиться от интриг в парламенте



Сегодня в Хурале выбирают председателя комитета по бюджету, налогам и финансам вместо умершего от коронавируса Зоригто Цыбикмитова. Было выдвинуто три кандидатуры. Одна – от КПРФ, которая предложила на пост председателя комитета депутат Баира Цыренова. Вторая – от «Единой России», которая рекомендовала на эту должность депутата Александра Бардунаева. Третьим кандидатом стал Игорь Бобков, который сам выдвинул свою кандидатуру вопреки решению фракции «Единой России».



- Я хочу вас проинформировать, что фракция КПР приняла решение выдвинуть молодого, но уже опытного политика Цыренова Баира Цыденовича. Если мы с вами хотим сделать бюджетные процессы более прозрачными, если хотим установить парламентский контроль за бюджетом и финансами, мы должны на такие должности выдвигать представителей оппозиционных сил, - говорил на сегодняшней сессии депутат от КПРФ Виктор Малышенко.



Сам Баир Цыренов во время выступления обещал усилить контроль за расходованием бюджета, работать над повышением собственных доходов бюджета и усилить влияние Хурала на главный финансовый документ. Он привел в пример, что большинство поправок в бюджет от депутатов Хурала правительством отклоняется, но потом часть из их все-таки попадают в бюджет, но уже как инициатива исполнительной власти.



- Роль Хурала в принятии бюджета должна быть более высокой, - говорил Баир Цыренов.



Выдвинутый фракцией ЕР Александр Бардунаев поблагодарил всех за оказанное доверие. И пообещал продолжит на этом посту законотворческую деятельность, анализ бюджета, медбюджетных отношений, налогов и сборов. Также он намерен продолжить осуществление парламентского контроля за расходование бюджета и так далее.



Пожалуй, самым ярким было выступление Игоря Бобкова, который выдвинул себя сам.



- Я принял решение невзирая на мнение фракции, в которую вхожу, хоть и не являюсь членом партии. Это решение вытекает из принципиальных разногласий с членами фракции, - говорил он.



Он указал на то, что у Александра Бардунаева недостаточно опыта, а главным доводом в пользу его избрания была поддержка главы республики. Также он напомним, что Хурал – законодательный орган и не подчиняется исполнительной власти.



- Почему мы должны брать под козырек, как в старые времена? – вопрошал он.



После выступления, уже во время обсуждения кандидатов, он снова взял слово и внес довольно революционное предложение: выбирать председателя комитета по бюджету с помощью жеребьевки.



- Некоторые мои товарищи сейчас улыбаются, думают, что я пошутил. Напрасно. Выборы по жребию – наиболее демократичные выборы. Они сводит на нет усилия кукловодов, которые используют предвыборные технологии, - говорил он.



По его словам, такой вариант выборов позволит избавиться от постоянных интриг внутри Хурала. Форму жеребьевки он предложил саму простую: пустить по рядам шапку, куда депутаты будут скидывать бумажки со своими именами, после чего спикер Хурала вытянет «счастливый жребий».



Впрочем, сам спикер парламента Владимир Павлов инициативу депутата не оценил:



- В регламенте такая форма, как жеребевка не предусмотрена, - коротко отрезал он и отклонил предложение.



фото: "Номер один"