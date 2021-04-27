В Бурятии выбрали нового председателя бюджетного комитета Хурала

Депутаты проголосовали за единоросса Александра Бардунаева
На сегодняшней сессии депутаты Хурала наконец определились с главой одного из основных комитетов парламента – по бюджету, налогам и финансам. Это место стало вакантным в январе этого года, когда от коронавируса скончался прежний председатель комитета Зоригто Цыбикмитов.
На выбор депутатов было внесено три кандидатуры: Баир Цыренов от фракции КПРФ, Александр Бардунаев от «Единой России» и Игорь Бобков – самовыдвиженец.
По итогам тайного голосования большинство голосов набрал Александр Бардунаев – за него проголосовали 39 депутатов. Баир Цыренов получил 14 голосов «за», Игорь Бобков – 4 голоса.
- Благодарю вас за поддержку, мы вместе сделаем многое! – сказал по итогам голосования Александр Бардунаев.
Справка:
Бардунаев Александр Владимирович родился 9 января 1983 года. Закончил Восточно-Сибирский Государственный университет технологии и управления и Бурятский государственный университет Восточно-Сибирский Государственный университет технологии и управления (2019). Является директором ООО «Бим».
фото: russianstock.ru
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