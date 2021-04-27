Депутаты Хурала Бурятии приняли закон о спасении Адисы

Парламентарии согласились с выделением денег, но отметили, что такие меры должны быть системными



Сегодня в Хурале Бурятии депутаты рассмотрели закон «Об оказании разовой финансовой помощи на генотерапевтическое лечение спинально-мышечной атрофии первого типа несовершеннолетнего ребенка, нуждающегося в дорогостоящем лечении». Его внес глава республики.

Напомним, речь идет о новорожденной девочке Адисе Гармаевой. У малышки тяжелое генетическое заболевание - «Спинальная мышечная атрофия I типа/болезнь Верниге-Гоффмана». Чаще всего дети с такой формой заболевания «уходят», не достигнув 2-х лет. Победить болезнь может только самый дорогостоящий в мире препарат «Золгенсма» стоимостью 160 миллионов рублей. Смертельное заболевание ребенка сплотило жителей региона – семье помогали волонтеры, большие суммы на лечение перечисляли простые граждане, местные знаменитости. Общими усилиями семье Гармаевых удалось собрать порядка 40 миллионов рублей.



Недавно стало известно, что вопрос с недостающей суммой также уже почти решен. После переговоров с Алексеем Цыденовым бизнесмен, мажоритарный держатель акций ГОК «Озерный» Владислав Свиблов



Депутаты поддержали выделение средств на лечение ребенка, однако у некоторых народных избранников возник вопрос относительно системы помощи таким детям. Например, Анатолий Ковалев указал, что право на бесплатную медицинскую помощь закреплено в Конституции.



- В Конституции это закреплено, но каждый раз мы вынуждены с протянутой рукой через СМИ, какие-то фонды выпрашивать деньги, - сказал он.



По словам министра социальной защиты Татьяны Быковой, есть поручение Владимира Путина о создании федерального фонда для тяжелобольных детей. Однако Адиса нуждается в помощи сейчас, и промедление в этом вопросе может стоит ребенку жизни.



Депутат Игорь Бобков поинтересовался, зачем было принимать именной закон и создавать сложные схемы выделения денег, если можно было выделить средства из резервного фонда Бурятии для непредвиденных расходов, где находится более 200 млн рублей. На этот вопрос ответа у министра не нашлось.



Фото: «Номер один» Напомним, речь идет о новорожденной девочке Адисе Гармаевой. У малышки тяжелое генетическое заболевание - «Спинальная мышечная атрофия I типа/болезнь Верниге-Гоффмана». Чаще всего дети с такой формой заболевания «уходят», не достигнув 2-х лет. Победить болезнь может только самый дорогостоящий в мире препарат «Золгенсма» стоимостью 160 миллионов рублей. Смертельное заболевание ребенка сплотило жителей региона – семье помогали волонтеры, большие суммы на лечение перечисляли простые граждане, местные знаменитости. Общими усилиями семье Гармаевых удалось собрать порядка 40 миллионов рублей.Недавно стало известно, что вопрос с недостающей суммой также уже почти решен. После переговоров с Алексеем Цыденовым бизнесмен, мажоритарный держатель акций ГОК «Озерный» Владислав Свиблов предложил свою помощь . Он принял решение зарегистрироваться в поселке Озерный Еравнинского района. Предприниматель обратился к главе Бурятии с предложением о том, чтобы передать на лечение Адисы Гармаевой налоги, которые республика получит от него в мае-июне этого года.Депутаты поддержали выделение средств на лечение ребенка, однако у некоторых народных избранников возник вопрос относительно системы помощи таким детям. Например, Анатолий Ковалев указал, что право на бесплатную медицинскую помощь закреплено в Конституции.- В Конституции это закреплено, но каждый раз мы вынуждены с протянутой рукой через СМИ, какие-то фонды выпрашивать деньги, - сказал он.По словам министра социальной защиты Татьяны Быковой, есть поручение Владимира Путина о создании федерального фонда для тяжелобольных детей. Однако Адиса нуждается в помощи сейчас, и промедление в этом вопросе может стоит ребенку жизни.Депутат Игорь Бобков поинтересовался, зачем было принимать именной закон и создавать сложные схемы выделения денег, если можно было выделить средства из резервного фонда Бурятии для непредвиденных расходов, где находится более 200 млн рублей. На этот вопрос ответа у министра не нашлось.Фото: «Номер один»