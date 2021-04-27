В мэрии Улан-Удэ нашли замену чиновнику с липовым дипломом

Новым главой Советского района стал Евгений Эрдыниев
В Улан-Удэ назначен новый глава Советского района города. Им стал Евгений Эрдыниев, ранее занимавший должность заместителя руководителя аппарата администрации города.
Напомним, у прежнего главы Советского района Базара Батожаргалова в ходе проверки обнаружился неподтвержденный диплом. После этого чиновник написал заявление на увольнение.
Евгений Эрдыниев родился в 1976 году, окончил экономический факультет БГСХА. Работал на разных должностях: заместителя главы Курумканского района, затем в министерстве культуры Бурятии. Являлся советником Игоря Шутенкова, когда тот занимал пост первого зампреда правительства Бурятии. Затем работал замглавы Советского района города, а после - заместителем руководителя аппарата администрации Улан-Удэ.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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