В Хурале Бурятии приняли закон о замене квартир для многодетных на ипотеку

Выплачивать жилищный кредит семей с шестью и более детьми будет республика



Закон, меняющий форму обеспечения жильем семей, в которых воспитывается шесть и более детей, был внесен в Хурал главой Бурятии. Если ранее, такие семьи имели право на единовременную выплату на приобретение жилья, то теперь они получат льготную ипотеку.



Причиной принятия такого закона стала нехватка денег в бюджете на обеспечение жильем многодетных семей. На данный момент в очереди уже стоит 525 семей, в которых воспитывается 6 и более детей. И по старым правилам обеспечение их жильем могло растянуться до 27 лет.



Если же оформлять для них ипотеку, то только за первый год можно обеспечить квартирами 187 семей. А за пять лет эта очередь закроется полностью.



При этом рассчитываться с банками будут не семьи, а республиканские власти за счет бюджета Бурятии. Причем, казна профинансирует и первоначальный взнос, и ежемесячные платежи и расходы на страхование. Ежегодно на эти цели и бюджета потребуется по 85,2 млн рублей.



Депутаты обратили внимание на ограничение в законе: сумма ипотеки – не более 3 млн рублей. При этом в столице Бурятии цена за квадратный метр довольно высока.



- Не получится ли дисбаланса, что в районе можем помочь, а в Улан-Удэ из-за дороговизны жилья не сможем?



Министр социальной защиты Татьяна Быкова ответила, что из всей очереди только 60 проживают на территории Улан-Удэ, остальные – сельские. Однако конкретного ответа на вопрос, как будут действовать власти в случае, если жилья за эту сумму не окажется, не прозвучало.



Кроме того, Леонтий Красовский обратил внимание на нехватку жилы площадей, подходящих под дальневосточную ипотеку, на основе которой и будут обеспечиваться многодетные семьи. На это министр выразила надежду, что жилищный рынок все же будет развиваться, и нужные квартиры будут поступать в продажу.





фото: "Номер один"