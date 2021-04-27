Депутаты Хурала отказались создавать в Бурятии сельские общественные палаты

По мнению народных избранников, это лишняя нагрузка на местные власти



По инициативе фракции ЛДПР в Народном Хурале был внесен законопроект о создании в муниципалитетах общественных палат. Авторы проекта предлагают финансировать такие органы за счет местных бюджетов.



Инициатива была встречена их коллегами-единороссами в штыки. По мнению парламентариев, это лишняя нагрузка на сельские бюджеты. А эффект от этой инициативы сомнителен.



- Что такое общественная палата при сельском поселении? Что она даст? Они ничего не даст. В сельской администрации сегодня даже депутатов подобрать трудно, - говорил депутат, бывший глава Кяхтинского района Валерий Цыремпилов. - Мы зачем нагружаем муниципальную власть? Тем более и финансов нет сегодня. Я против этого закона. Кто живет в деревне, в сельских поселениях, они и так знают положение дел.



С ним согласились и другие депутаты. Например, Михаил Гергенов заявил, что нет смысла дублировать полномочия сельских депутатов. А Николай Дашеев назвал решение о создании таких палат не логичным.



- Потому уже есть советы сельских депутатов, райсоветы. В конце концов - мы. Поэтому я предлагаю не городить огород и не принимать этот закон, - говорил он.



В итоге депутаты отказались принимать этот закон и проголосовали против. Таким образом одна из немногих инициатив фракции ЛДПР потерпела фиаско.



фото: "Номер один"