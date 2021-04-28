Депутат Игорь Бобков вернулся в оппозицию и «сжег мосты»

Депутат Народного Хурала Игорь Бобков исключен из фракции «Единая Россия»



Решение принято на заседании фракции, состоявшемся после сессии республиканского парламента, сообщил источник в партийной организации.



Игорь Бобков вызвал «огонь на себя», выдвинув свою кандидатуру на должность председателя комитета по бюджету, налогам и финансам. С трибуны Народного Хурала он признал, что этот шаг - нарушение фракционной дисциплины, и он сознательно пошел на него по причине «принципиальных разногласий с другими членами фракции». Бобков подчеркнул, что он - депутат беспартийный. Выразил «удивление и даже возмущение» тем, что фракция поддержала не его, а кандидатуру «молодого депутата, который недолго был членом комитета, всего два с половиной года,» - Александра Бардунаева.



«Я к такой категории как раз и отношусь, начальство меня плохо переносит, вот с учетом мнения начальства и фракция меня не поддержала», - подвел итог своим рассуждениям Игорь Бобков, подкрепив выводы известной цитатой Салтыкова-Щедрина.



Далее депутат напомнил, что 14 лет работает в составе бюджетного комитета Народного Хурала и видит своей задачей видит «учет и контроль бюджетных средств, неукоснительное исполнение всех законов», намерен «противостоять нарушениям в исполнении республиканского бюджета - общего кошелька нашей республики».



По результатам тайного голосования председателем комитета по бюджету, налогам и финансам Народного Хурала избран Александр Бардунаев.



Демаршем на сессии Игорь Бобков наконец-то совершил то, чего так долго ждали наблюдатели, - разорвал отношения с партией власти и вернулся в ряды оппозиции. Впрочем, в какие именно, пока неясно. ЛДПР он покинул уже давно, и «свято место» не пустует, в КПРФ его скорее всего не ждут. Остается предположить, что в новом избирательном цикле Бобков сосредоточится на сольной карьере - для этого он и «сжег мосты».



Решением фракции «Единой России» об исключении Игоря Бобкова состоявшийся «развод» был оформлен юридически.



Фото: «Номер один»

