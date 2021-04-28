Над Бурятией вновь нависла угроза «укрупнения»

Идею очередного объединения регионов озвучил вице-премьер правительства России





России не нужно такое количество субъектов, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, некоторые регионы необходимо объединить для более эффективного управления и их развития. При этом чиновник уточнил, что это его сугубо личное мнение и вопрос еще не поднимался в правительстве, сообщает «КоммерсантЪ»

«Сразу скажу, это мое личное мнение, это не официально моя позиция, потому что она пока не согласована в правительстве… Я считаю, что надо укрупнять регионы - раз. Второе, я считаю, что надо идти на агломерации», - сказал господин Хуснуллин на круглом столе в НИУ ВШЭ (цитата по ТАСС). Сейчас видео с выступлением чиновника недоступно на YouTube-канале ВШЭ, где оно было ранее.По мнению вице-премьера, 85 субъектов - это слишком много. «Я Еврейской автономной областью не хочу заниматься - не хочу с точки зрения трудозатрат. Ее нужно соединить либо с Хабаровским краем, либо с каким-то другим. Или Курган. Почему курганцы должны жить хуже тюменцев, а живут они в 190 км друг от друга?» - добавил он.Марат Хуснуллин заявил, что налоги на недвижимость надо регулировать в рамках одной агломерации или округа. «У одних есть нефтяные доходы, у других нет. Они что жители другой страны? Считаю, что нынешний принцип территориального разделения неправильный, и нам не надо такого количества регионов»,— уточнил он (цитата по «РИА Новости»).По словам чиновника, некоторые регионы не в состоянии выполнять задачи и поручения правительства. «Они (губернаторы.— “Ъ”) ходят на встречу к президенту, ходят ко мне, тратят наше время. Концентрацию нужно делать на точках роста», - сказал господин Хуснуллин. Он допустил, что к вопросу о сокращении числа регионов власти вернутся после парламентских выборов в сентябре 2021 год.Напомним, идея укрупнения регионов России активно обсуждалась в первое десятилетие 21-го века и даже была реализована на практике. В результате произошло объединение ряда субъектов, в числе которых оказались Усть-Ордынский бурятский автономный округ и Иркутская область, а также Агинский бурятский автономный округ и Читинская область.Однако затем инициатива постепенно сошла на нет, хотя периодически подобные идеи вновь вбрасываются в информационное поле. Например, не раз звучали предложения об объединении Бурятии с Иркутской областью, Бурятии с Забайкальским краем или об объединении сразу трех регионов одновременно. Но дальше разговоров дело в этом направлении не шло.Отметим, в прошлом году состоялась первая за много лет реальная попытка объединения двух российских регионов - Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Несмотря на подписанный главам регионов меморандум об объединении регионов, местные жители выступили против инициативы. В итоге процесс объединения был прерван.Фото: «Номер один»