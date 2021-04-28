Исключенный из фракции «Единой России» Игорь Бобков заявил о намерении баллотироваться в Госдуму

По словам депутата, он «наконец-то стал свободным человеком»





Конфликт между депутатом Хурала Игорем Бобковым и фракцией «Единой России», в которой он состоит, случился вчера во время очередной сессии республиканского парламента.

Суть его в том, что депутат нарушил партийную дисциплину, выдвинув свою кандидатуру на должность председателя комитета по бюджету, налогам и финансам. Это выдвижение произошло вопреки решению фракции «ЕР», которая согласовала другого кандидата – Александра Бардунаева. К слову, он и стал председателем комитета, набрав большинство голосов.Сразу после сессии Игоря Бобкова исключили из фракции за нарушение партийной дисциплины. Сегодня комментарий по поводу исключения Игоря Бобкова из фракции «ЕР» дал исполняющий обязанности председателя этой фракции Владимир Ведерников. По его словам, это вполне адекватная мера за нарушение партийной дисциплины.- Фракция объединяет депутатов законодательного органа. Это люди, которые должны быть объединены по политическим взглядам, - заявил Владимир Ведерников. Он объяснил исключение Бобкова нарушением фракционной дисциплины.- Я нисколько не сомневался, что проиграю, - рассказал сегодня журналистам Игорь Бобков. - Я прекрасно понимал, что если я нарушаю партийную дисциплину, то по отношению ко мне будут определенные санкции. Но я не знал, конечно, что меня сразу исключат.Кроме того, Игорь Бобков рассказал о намерении баллотироваться в депутаты Госдумы на грядущих сентябрьских выборах. Связывать свою судьбу с другими парламентскими партиями, которые действуют в Бурятии, Игорь Бобков отказывается. По его словам, он не видит в этом для себя никаких перспектив.- В ЛДПР я уже состоял с 1994 до 2013 годы, расстался из-за конфликтов с руководством. Так что там мне делать нечего. «Справедливая Россия» - чем она отличается от «Единой России»? Абсолютно ничем. Такие же богатые люди. В отношении КПРФ – по взглядам мы близки. Но там уже приличная политическая конкуренция, там уже есть кандидаты на любые должности – и одномандатники, и по партийным спискам. Для того, чтобы в КПРФ попытаться добиться карьеры, нужно состоять многие годы, - говорит он.Фото: «Номер один»