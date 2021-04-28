Минвостокразвития поддержит строительство федерального спортивного центра в Бурятии

В России может появиться единственный за Уралом тренировочный центр для сборных



Власти Бурятии продолжают лоббировать создание на Байкале масштабного объекта: федерального спортивного центра, где будут тренироваться сборные команды не только нашей страны, но и зарубежья. Министр спорта и молодежной политики республики Вячеслав Дамдинцурунов вместе с главой Бурятии Алексеем Цыденовым заручились поддержкой уже второго федерального ведомства.



Первым был министр спорта России Олег Матыцин, который в феврале этого года впервые посетил республику. После того, как ему презентовали проект, он заявил, что наш регион весьма привлекателен для подготовки спортсменов.



- Министерство спорта планирует в ближайшее время внимательно, совместно с республикой и спортивными федерациями подойти к разработке этого проекта, - говорил он тогда.



Сегодня проект получил поддержку другого члена правительства России – министра России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, который сейчас посещает Бурятию с официальным визитом.



- Объект очень нужный, ценный: играет на силу и место, и география, и то, что у вас уже традиционно развита сфера спорта. Мы, несомненно, его поддержим, - заявил он после того, как проект ему презентовал министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов.



Перспектива создания в Бурятии столь масштабного объекта становится все реальнее. Тем более, что на территории Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов нет ни одной базы спортивной подготовки министерства спорта России. Все базы сконцентрированы в Южном, Северо-западном и Центральном федеральном округах.



- Последние 15 лет вектор проведения крупных соревнований действительно сместился в Юго-Восточную Азию: Чемпионаты мира, Олимпийские игры проходят очень часто в Китае, Японии, Южной Корее. И для наших олимпийских команд такая база необходима. Сейчас, готовясь к участию в соревнованиях в Юго-восточной Азии, они самостоятельно находят места для тренировок, в том числе у нас, в Бурятии. Поэтому необходимость создания центра назрела, - отметил Вячеслав Дамдицурунов.



Спортивный центр предлагается разместить в районе знаменитого курорта Горячинск. И это неслучайно: есть предложение создать при будущем объекте медико-реабилитационный центр с использованием термальных источников курорта, средств и методов тибетской медицины.



Федеральный спортивный центр будет состоять из целого ряда объектов. Среди них Центр летних видов спорта (стадион, футбольное поле, легкоатлетическое ядро), Центр зимних видов спорта (лыжная база и каток с искусственным льдом), универсальный комплекс с залами лечебной физической культуры и кабинетами релаксации, универсальный спортивный комплекс с залами единоборств, бокса, силовой подготовки, спортивных игр и настольного тенниса, легкоатлетический манеж, трансформируемый в лукодром, стадион для стрельбы из лука, бассейн, трассы для бега, ходьбы и велопрогулок, открытые спортивные площадки, общежития для спортсменов и персонала и другая инфраструктура.



- Мы планируем что этот объект станет центром международного спортивного туризма. Для нашей молодежи строительство данного объекта позволит создать новые рабочие места. Для специалистов различных отраслей: и медицины, и гостиничного бизнеса. Я уверен, даже наши многие молодые спортсмены с учетом таких возможностей останутся в нашей республике, - отметил министр.



К слову, отток из Бурятии не только спортсменов, но и населения в целом стал отдельной темой для разговора Вячеслава Дамдинцурунова и Алексея Чекункова.



- Мы с Алексеем Олеговичем уже за чашкой чая проговорили ситуацию с миграцией. В первую очередь – молодежи из нашей республики. Меры, которые принимаются в рамках вхождения республики в состав Дальневосточного округа очень серьезны. Это и дальневосточная ипотека, и дальневосточный гектар, и улучшение социальной инфраструктуры, - рассказал министр спорта Бурятии. - В целом все это идет на пользу. Но мы понимаем, что нужно еще большие усилия прикладывать для того, чтобы решать вопросы миграции. И нужно решать вопросы не только оттока населения из нашей республики, но и привлечения жителей других субъектов РФ в нашу республику.



