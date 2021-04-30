В Бурятии прогнали депутата, прикинувшегося бедным

Народный избранник занизил доходы и скрыл имущество





Прокуратура Бурятии выявила нарушение законодательства о противодействии коррупции в работе Совета депутатов Курумканского района.

«Один из депутатов в декларации о доходах и имуществе за 2019 год представил недостоверные сведения. Занижен доход по основному месту работы, не указаны данные о том, что депутат является индивидуальным предпринимателем, не отражены доходы от предпринимательской деятельности. Кроме того, отсутствуют сведения о транспортном средстве, содержится неполная информация о счетах в банках и иных кредитных организациях», - рассказали в надзорном ведомстве.Прокурора района направил информацию о выявленных нарушениях в Совет депутатов. Решением Совета полномочия депутата-нарушителя прекращены досрочно.Фото: pixabay.com