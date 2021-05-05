Отказ от популизма?

Районы Бурятии отменяют прямые выборы





С 2018 года в республике началась реформа местного самоуправления: прямые выборы глав районов стали заменять конкурсной процедурой. Пока трудно сказать, насколько эффективна новая система, но все больше муниципалитетов предпочитают выбирать по-новому.

По новому законодательству районам предлагается самим решать, по какой системе им выбирать глав – на всенародных выборах или же по конкурсу. Конкурс, напомним, проводит комиссия из депутатов райсоветов и представителей правительства республики, где 50% конкурсной комиссии – от правительства Бурятии и 50% - от райсовета. Первыми правом назначения руководителя воспользовались Заиграевский, Муйский, Северо-Байкальский и Хоринский районы. Весной 2019 года Курумканский райсовет также решил отменить прямые всенародные выборы главы района. На данный момент выборы главы по конкурсу осуществляются в 12 муниципалитетах республики.У новой системы немало плюсов: это и повышение управляемости, и предотвращение раскола сельских сообществ, когда люди поддерживают разных кандидатов, и отсутствие подковерной борьбы с использованием популистских обещаний.Немаловажно, что назначение глав районов позволяет сэкономить бюджетные деньги, ведь большинство сельских районов являются дотационными. Поэтому проведение избирательных кампаний каждый раз ложится на плечи республиканского бюджета. А при назначении не тратятся силы и средства самих кандидатов и глав районов на предвыборные кампании.В целом выборы в сельских районах напоминают рулетку. Жители гадают, повезет им с главой или нет. Не секрет, что во время прямых выборов часто используются грязные технологии. А избиратели отвечают на это низкой явкой. В результате получается замкнутый круг и к управлению районами не всегда приходят компетентные люди - без опыта работы в органах власти, несведущие в хозяйственных вопросах: ЖКХ, теплоснабжении и пр.Однако даже в тех районах, где побеждают достойные кандидаты, спокойно работать им не дают проигравшие соперники. Ярким примером является Тункинский район, где сторонники прежнего главы района не смирились с поражением их кандидата и долгое время пытались оспорить итог выборов. В итоге главная цель выборов в Тунке - общественное примирение – достигнута не была. Район раскололся надвое. Разница между результатами кандидатов тогда составила всего 4%. Район еще долго бурлил, затишье наступило лишь после роспуска старого райсовета, оппозиционного главе.В результате интриг и клановой борьбы страдает население. Людям по большей части неважно, по какой системе будут проходить выборы, главное - чтобы руководитель работал на совесть и соответствовал их ожиданиям.Первым назначенным по конкурсу главой стал в Бурятии Александр Бурлаков в Заиграевском районе. Это произошло несмотря на вопросы к его работе, когда он был еще избранным главой. Вскоре после назначения стал фигурантом нескольких уголовных дел, связанных с превышением полномочий. Это, пожалуй, единственный эпизод, когда назначенный глава показывает себя не с лучшей стороны. Сейчас идут судебные разбирательства, и, вероятно, полномочия Александра Бурлакова прекратят досрочно.Не повезло в основном главам тех районов, которые были избраны на прямых выборах. Так, «неуд» за 2019 год получил глава Джидинского района Валерий Цыренов. Он даже пытался оспорить это решение в суде, но проиграл. В этом году райсовет Джидинского района решил перейти на новую систему избрания главы. Также в 2019 году «неуд» получил и глава Баргузинского района Алексей Балуев. Подобную оценку депутаты ему выставили и по итогам 2018 года. А двойной «неуд» - повод для отставки. Глава района обращался в суд с требованием отменить второй «неуд», но проиграл. Напряженная обстановка сохраняется и в Иволгинском районе с Виктором Очировым.Подобные ситуации, независимо от того, выбранный всенародно глава руководит районом или назначенный, к сожалению, не редкость. Межличностные конфликты главы с депутатами, своими подчиненными, начиная от разногласий по действительно важным вопросам до элементарного «не сошлись характерами», зачастую и приводят к предвзятой оценке.Чтобы сделать систему оценки глав четкой и прозрачной, администрация главы и правительства Бурятии в конце 2020 года разработала специальное модельное положение, где прописаны объективные критерии эффективности руководителя района. Применение этих критериев позволит депутатам дать полную и точную оценку деятельности главы.В 2021 году выборы глав ожидаются в семи районах: Тункинском, Еравнинском, Иволгинском, Кабанском, Кижингинском, Курумканском и Окинском. Прямые выборы сохранились лишь в двух из них – Окинском и Кабанском районах.Приближаются и очередные выборы в Госдуму, растет градус общественного напряжения. На праймериз зарегистрировался ряд кандидатов, среди которых министр спорта и молодежной политики республики Вячеслав Дамдинцурунов, вице-спикер Народного Хурала Татьяна Мантатова, международный гроссмейстер, депутат Народного Хурала Инна Ивахинова и др. О намерениях баллотироваться в федеральный парламент заявляли также депутаты Народного Хурала Игорь Марковец и Игорь Бобков, действующий депутат Госдумы Николай Будуев.- Хотелось бы, чтобы человек, который будет представлять республику в Госдуме, был достойным, грамотным, смог наладить взаимодействие с диаспорой, профессиональным сообществом, федеральными органами власти и работать с главой Бурятии в одном ключе, - резюмирует руководитель администрации главы Бурятии Баир Цыренов.Предварительное голосование пройдет в конце мая. В этом году голосовать можно будет через портал Госуслуг, а кандидатов на выборы в Государственную Думу определят из числа победителей праймериз.Валентин Соколов, «Номер один»Фото: «Номер один»