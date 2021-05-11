В Улан-Удэ вновь сменился главный распорядитель бюджетных миллиардов

Новым начальником «Улан-Удэстройзаказчика» стал Максим Большаков





По информации «Номер один», в начале мая новым директором МУ «Улан-Удэстройзаказчик» назначен Максим Большаков. С марта этого года он руководил учреждением с приставкой «и.о».

Ранее Максим Большаков работал в администрации Октябрьского района города. Там он занимал должности заместителя начальника Управления по развитию территории и земельному контролю, а затем первого замглавы района.Отметим, директора в «Улан-Удэстройзаказчике», через который проходит основной поток финансирования практически всех крупных строек в городе, не задерживаются на этом месте дольше года-двух. Так, с 2011 года учреждением успели поруководить Евгений Голод, Александр Соковиков, Дондок Батомункуев, Алексей Новолоцкий, Анатолий Урбанов и Анна Глазкова. За это время организация выступила заказчиком около тысячи всевозможных торгов на общую сумму порядка 15 млрд рублей.Фото: «Номер один»