Депутаты Улан-Удэнского горсовета проверили состояние гарантийной дороги в микрорайоне Южный

Выездная комиссия обнаружила множество нарушений: трещины, ямы и сломанные перегородки.

В микрорайоне Южный Октябрьского района депутаты Горсовета провели контрольное выездное совещание по ремонту дорог.Дорога по улице Псковской была капитально отремонтирована в 2018 году, однако местные жители уже обратились к депутату своего округа с жалобами на состояние трассы.- В этом году к нам обратились жители с тем, что на дороге стали появляться трещины и выбоины, одна из жительниц обратилась и сказала, что не может заехать к себе во двор, так как высоко установлен бордюр, - сообщил Анатолий Сахнов, депутат по одномандатному избирательному округу № 24.Стоимость контракта составляла около 61,5 миллионов рублей. С момента строительства прошло только 3 года.- Контрактом был предусмотрен ремонт проезжей части, а также выполнены работы по устройству тротуара на всем протяжении дороги: установка дорожных знаков, нанесение разметки и установка пешеходных ограждений. Подрядная организация ООО «Муйское», сейчас как таковой организации уже нет, в прошлом году ее внесли в реестр недобросовестных подрядчиков. Она была переименована в «Дорремстрой», - сообщил начальник отдела автомобильных дорог МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Евгений Шарапов.В ходе осмотра территории депутаты выявили большое количество нарушений: в некоторых местах обваливался тротуар, сломаны ограждения, образовались крупные ямы, уже сломаны остановки. Толщина асфальтового покрытия не соответствует норме. Кроме того, по дороге депутаты встретили местных жителей, которые показали, с какими проблемами сталкиваются из-за некачественных ремонтных работ.- Очень высоко тротуар, у меня есть петельки, по ним я спускаюсь. За столбик держусь – вся вода здесь скапливается, дом стоит мокрый. Выкопала ямку, чтобы вода сюда лишняя стекала, - рассказала пожилая местная жительница Вера Васильевна.Тротуар перед домом практически закрывает проход – он расположен гораздо выше уровня калитки. Из-за этого в ограду пенсионерки пройти сложно, к тому же с образовавшейся горки стекается дождевая вода.- В ходе сегодняшнего выезда были установлены трещины практически на всем дорожном полотне, видны явные разрушения тротуара, видны недостатки выполненного тротуара – малое количество асфальта, того, что не было забетонировано, что ведет к разрушениям, – сообщил Анатолий Сахнов.- Конечно, когда проходишь, видишь, во что за короткий промежуток времени превратилась дорога. И когда жители проходят по тротуару, а он обваливается, - это, конечно, неправильно. Будем продолжать выезды по гарантийный дорогам, будем требовать, чтобы подрядчики с каждым разом ответственно относились к ремонту. В течение 5 лет мы будем ежегодно выезжать и проверять, - заключил председатель улан-удэнского Горсовета Чимит Бальжинимаев.По итогам выездного заседания будет составлен протокол и передан в «Улан-Удэстройзаказчик» для предъявления требования подрядчику.фото: "Номер один"