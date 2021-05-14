В Бурятии десятки человек бьются за возможность работать у Антона Виноградова

Конкурс на пост замглавы Минпромторга вызвал небывалый ажиотаж





В правительстве Бурятии подведены итоги первого этапа конкурсного отбора сразу на три высокие должности: заместителя министра образования и науки, замминистра промышленности, торговли и инвестиций и заместителя министра строительства - Главного архитектора РБ.

Наибольший ажиотаж вызвала должность замминистра промышленности - председателя Комитета по развитию предпринимательства. Желающих работать под началом недавно назначенного министра Антона Виноградова оказалось несколько десятков, 39 из них допущены ко второму этапу конкурса. В их числе есть и весьма известные персоны.Это, например, бывший руководитель КУИ Улан-Удэ, а ныне начальник городского центра занятости населения Анастасия Кузовлева. Также в числе соискателей заветной должности - зампред Комитета государственной службы и кадровой политики администрации главы РБ Анна Егорова (дочь бывшего первого зампреда правительства Иннокентия Егорова), руководитель аппарата Народного Хурала Жамсо Гунзынов и Бато Сангадиев – сын бывшего министра экономики Зандры Сангадиева.Во второй этап конкурса на пост замминистра образования и науки - председателя Комитета по науке и профессиональному образованию прошли 19 человек. И всего двое – на должность заместителя министра строительства - Главного архитектора РБ. Это бывший председатель комитета по архитектуре администрации Улан-Удэ Александр Маренич и главный специалист этого комитета, архитектор по Октябрьскому району Александр Батуев.Отметим, в списках претендентов на высокие должности есть и несколько одних и тех же фамилий. Так, Анна Егорова, Сэсэг Фетисова, Евгения Маковеева и Наталья Хлызова участвуют сразу в двух конкурсах – и на пост замминистра промышленности, и на пост замминистра образования. Видимо, этим кандидатам особо без разницы, каким направлением они будут управлять.Второй этап конкурсного отбора состоится в конце мая. Он будет включать в себя тестирование и собеседование. Его результаты станут известны, скорее всего, уже в начале июня.Фото: пресс-служба правительства Бурятии