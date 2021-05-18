Игорь Бобков возглавил партию пенсионеров в Бурятии

Исключенный из фракции ЕР политик провел пресс-конференцию в новом статусе



Игорь Бобков провел пресс-конференцию под знаменами новой для него Партии пенсионеров. Исключенный недавно из фракции «Единой России» депутат Народного Хурала не просто стал членом новой партии, но возглавил ее бурятское отделение. И от нее же он намерен баллотироваться на выборы депутатов Государственной Думы, которые пройдут в сентябре этого года.



- На партийной конференции актив партии посчитал целесообразным предложить мою кандидатуру на участие в выборах депутатов Государственной Думы. Также встал вопрос и о председательстве в партии. Я долго отказывался, но актив настоял на своем, - рассказал Игорь Бобков журналистам.



По его словам, Партия пенсионеров для него не в новинку – он уже баллотировался от нее в 2016 году – также, на выборах в Госдуму.



Напомним, еще недавно Игорь Бобков был членом фракции «Единой России» в Народном Хурале, куда избрался при поддержке партии власти, пройдя праймериз и победив на одномандатном округе. Однако на всем протяжении своего депутатства в этом созыве он критиковал решения «Единой России».



Примерно месяц назад на очередной сессии он пошел против решения партии, выдвинув свою кандидатуру на пост председателя бюджетного комитета. После чего за нарушение партийной дисциплины его исключили из фракции.



- Я ни о чем не сожалею. Я морально был готов к тому, что мне с «Единой Россией» не по пути. По сути дела, это партия чиновников, - говорил он.



Возможность вступления в другие парламентские партии Игорь Бобков даже не рассматривал. По его словам, среди них нет «близких по духу».



- Другие псевдооппозиционные партии – «ЛДПР», «КПРФ», «Справедливая Россия» - тоже фактически 30 лет у власти. И что? Обнищание населения и России, и Бурятии галопирует стремительно. Конечно, можно с их стороны сказать, что они пытались заявить о нарушенных правах. Но какого-то жесткого бойкота из-за того, что их законодательные инициативы не пропускают я что-то не слышал. Тем не менее, с федерального бюджета они имеют все средства и вполне себе ничего живут, - высказался политик.



Кроме того, новоиспеченный лидер бурятского отделения Партии пенсионеров заявил о дальнейших амбициозных планах по участию в выборах будущих лет – главы Бурятии, депутатов Хурала, муниципальных и так далее.



Члены бурятского отделения партии возлагают надежды на нового лидера.



- В Государственной Думе должны быть по-настоящему народные депутаты, как Игорь Александрович. Которые могут позаботиться об интересах простых людей, - говорила Аграфена Бальжинимаева, зам председателя БРО Партии пенсионеров. - Наша партия молодая, но уже сегодня люди голосуют за нас. От партии пенсионеров уже избраны 17 депутатов законодательных собраний в разных регионах России, 276 муниципальных депутатов и глав муниципальных образований. Мы примем участие в предстоящих выборах и добьемся успеха, особенно с таким лидером, как Игорь Александрович Бобков.



