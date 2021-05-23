Глава Бурятии начал рабочую поездку в Тункинский и Окинский районы

Глава региона вместе с членами правительства посетит ряд проблемных объектов инфраструктуры, которые требуют обновления



В воскресенье, 23 мая, глава Бурятии Алексей Цыденов выехал с рабочим визитом в Окинский и Тункинский районы. Рабочая поездка продлится три дня. Глава региона вместе с членами правительства посетит ряд проблемных объектов инфраструктуры, которые требуют обновления, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Так, главе представят мероприятия по берегоукреплению рек в рамках профилактики затопления, посетит места под строительство мостов через р. Ока. Алексей Цыденов ознакомится с ходом проведения капитального ремонта автодорог.



24 мая в программе - осмотр здания историко-краеведческого музея, которому требуется реконструкция. А в здании центральной межпоселенческой библиотеки уже идёт ремонт в рамках нацпроекта "Культура".



В этот день в районе состоится открытие сразу двух новых борцовских юрт.



В райцентре главе Бурятии представят проект строительства новой школы на 360 мест. Строительство началось в рамках нацпроекта "Образование". На создание школы выделено свыше 450 млн рублей.



Во всех сельских поселениях глава Бурятии проведет встречу с населением.



25 мая начнется рабочая поездка в Тункинский район.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии

