В Бурятии 7 тысяч человек приняли участие в предварительном голосовании «Единой России»

Голосование проходит в электронном формате на сайте pg.er.ru
Тысячи жителей Бурятии приняли участие в предварительном голосовании «Единой России». На 14:00 24 мая в республике проголосовало более 7100 человек. Возможно, цифры были бы выше, если бы не технические проблемы на сайте https://pg.er.ru/. Как сообщили в партии «Единая Россия», сайт подвергся ddos-атаке с нескольких тысяч IP-адресов. Из-за этого возможность проголосовать на время исчезла.
Напомним, предварительное голосование «Единой России» началось сегодня, 24 мая, и продлится до 30 мая включительно. По его итогам определятся кандидаты, которые будут представлять партию на выборах депутатов Государственной Думы, назначенных на 19 сентября этого года.
В этом году предварительное голосование проводится в электронном формате. Для того, чтобы в нем поучаствовать, необходимо зарегистрироваться на сайте https://pg.er.ru/ с помощью учетной записи на Госуслугах. После чего появится возможность оставить свой голос в двух бюллетенях: по одномандатному округу и по партийному списку. Обязательное условие - проголосовать в обоих бюллетенях, иначе результат не зачтется.
В Бурятии среди кандидатов - министр спорта и молодежной политики Вячеслав Дамдинцурунов, Герой труда России, управляющий директор Улан-Удэнского авиазавода Леонид Белых, действующий депутат Госдумы Николай Будуев, вице-спикер Народного Хурала Татьяна Мантатова. По одномандатному округу зарегистрировано 10 кандидатов, по партийному списку – 21.
К слову, «Единая Россия» - единственная партия, которая проводит процедуру предварительного голосования, учитывая мнение жителей при выдвижении кандидатов на те или иные выборы.
Фото: «Номер один»
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