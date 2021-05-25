Глава Бурятии посетит мараловую ферму

Алексей Цыденов прибыл с рабочим визитом в Тункинской район





25 мая глава Бурятии Алексей Цыденов начал рабочую поездку по Тункинскому району, сообщили в пресс-службе правительства республики. Она начинается с посещения клиники бальнеологического лечения «Нилова пустынь». Учреждение капитально отремонтировано на средства президентской дальневосточной субсидии. Общая стоимость ремонта составила свыше 27 млн рублей.

В селе Туран состоится открытие фельдшерско-акушерского пункта. Он создан в рамках программы развития первичного звена здравоохранения, которая стартовала в этом году по поручению президента России Владимира Путина.Также глава Бурятии ознакомится с первыми итогами реализации пилотного проекта по созданию автоматизированной системы теплоснабжения. В Харбятской основной общеобразовательной школе идут работы по созданию автоматизированного котлоагрегата. Средства выделены в рамках республиканской субсидии.Кроме того, Алексей Цыденов посетит мараловую ферму. Завершит программу рабочей поездки встреча с активистами ТОСовского движения и населением района.Фото: пресс-служба правительства Бурятии