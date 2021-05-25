Николай Будуев: «Байкал - наш!»

Депутат рассказал об итогах своей работы в Госдуме







Николай Будуев, член Центрального штаба ОНФ и депутат Госдумы РФ, известен как защитник простых жителей Бурятии и непримиримый борец с коррупцией. Он решительно вмешивается в многомиллиардные контракты, без колебаний вступает в противостояние с влиятельными бизнесменами и чиновниками. Подробностями своей повседневной работы депутат поделился с «Номером один».

- Николай Робертович, вы многое сделали и делаете для восстановления справедливости по отношению к сиротам, которых государство, по закону, обязано обеспечить жильем. Сейчас рассматривается в суде уголовное дело о строительстве некачественных домов для сирот в Сотниково. Все знают: вы приложили много усилий, чтобы началось расследование. А вам чисто по-человечески не жаль подсудимых?- Мне жаль сирот - тех, кто не знал родительского дома и не имеет возможности построить или купить свой собственный. Для них дома в Сотниково должны были стать первыми, - понимаете, насколько это значимо? - первыми в их жизни. А что чиновники с подрядчиком им преподнесли? Развалюхи, собачьи будки, непригодные для жизни! В итоге два человека ушли из жизни, так и не получив своего жилья...«Вор должен сидеть в тюрьме!» - говорил персонаж Высоцкого в любимом мной фильме «Место встречи изменить нельзя». Я с ним солидарен. А уж воры или нет фигуранты «сотниковского дела» - пусть решит суд.Для меня сейчас важнее, что сироты получают нормальные квартиры, справляют новоселья. Первые 19 уже получили. Еще по 10-ти приняты судебные решения. 250 исков находятся на различных стадиях рассмотрения в судах. Продолжаю оказывать им юридическую поддержку.- Много ли людей обращается к вам за помощью?- Много. Количество обращений постоянно растет. Видимо, пошел слух о том, что я реально помогаю людям. «Сарафанное радио» работает, поскольку сам я специально не рекламирую свою работу по обращениям избирателей.С одной стороны, рост числа обращений - показатель эффективности созданной мной команды и выбранного способа решения поставленных избирателями вопросов. С другой, - системных проблем в органах власти, призванных работать с населением. Раз люди идут к депутату, значит, не все проблемы им удается решать в штатном режиме.- А как вам это удается - решать?- Еще во время депутатства в Улан-Удэнском горсовете я перепробовал много способов. Самым эффективным алгоритмом оказалось обращение в суд. Да, многим кажется, что это сложно, волокитно. Но я привлек квалифицированных юристов. Половину своей депутатской зарплаты трачу на оплату их труда по защите законных прав жителей Бурятии. Каждое судебное решение - это своего рода алгоритм, проторенный путь, следуя которым люди в дальнейшем могут самостоятельно отстаивать свои права в судах. Но даже после судебных вердиктов в пользу граждан я всегда продолжаю отслеживать, как развивается ситуация, работаю в постоянном контакте с людьми.- С какими проблемами чаще всего обращаются к вам жители Бурятии?- Спектр самый широкий. Поданы тысячи судебных исков и депутатских запросов в защиту прав населения. Тут и коммунальный беспредел (отрезание батарей, махинации с начислением платы за ОДН, бездействие «управляшек»), и посягательства на благоприятную для жизни окружающую среду. На Левобережье, например, пришлось бороться против строительства иногородней компанией АЗС в зеленой зоне крупного садоводства. Предотвратили.Защищаю права жильцов аварийных домов при переселении. Например, с улицы Свободы восемь семей обратились ко мне с жалобой на низкое качество предоставленного им жилья. Мы с юристами подготовили иски в суд, выиграли процесс, и люди справили новоселья в нормальных квартирах.Есть случаи, когда людей приходится защищать от необоснованных уголовных преследований. Недавно направил запрос по поводу инспектора Байкальского заповедника Сергея Красикова, который в одиночку задержал пятерых браконьеров и внезапно сам оказался в роли обвиняемого. Дело в отношении него прекращено.Очень много было обращений по предоставлению мест в детских садах. Добивались судебных актов, устраивали детей. После своевременного и правильного, на мой взгляд, решения главы Бурятии Алексея Цыденова о субсидировании создания новых мест в частных детских садах, поток обращений сократился.Но по-прежнему много жалоб на проявления коррупции, волокиты, злоупотребления на местах. Работаю по каждой.- Разве это задача депутата Госдумы - разбираться с частными проблемами? А как же законотворчество?- Миссия депутата - помогать людям. Законодательно - да. Но оказание помощи конкретным гражданам, семьям в сложных житейских ситуациях, в борьбе с несправедливостью сегодня необходимо. И я не раз убедился, что «частных», как вы говорите, проблем не бывает. Возьмешься за один случай - вскрывается целый пласт. Порой на личных приемах я вспоминаю фразу из замечательного кинофильма Василия Шукшина «Калина красная»: «Ну, что ж вы такие, дорогие, заброшенные...». Не могу со спокойным сердцем сидеть и писать законы. Всегда был и буду вместе с земляками - и в горестях, и в радости.- В декабре 2020 года были приняты Госдумой и подписаны президентом России поправки в ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (ООПТ), напрямую касающиеся Бурятии. Какие их них внесли вы лично?- Любой закон - коллективное творчество. Лично я внес 11 поправок с обоснованием на 35 листах. В том числе - о возможности разведки и разработки месторождений природных лечебных ресурсов (подземных вод) в границах национальных парков. Это необходимо для развития санаторно-курортного дела, оздоровительного туризма в Тункинской долине и других районах Бурятии.Мной была предложена норма о том, чтобы разрешения на строительство жилья, объектов социальной инфраструктуры и малого бизнеса выдавались местными администрациями, а не Минприроды РФ. Это значительно упрощает процедуру.Изменения в федеральный закон вернули жителям ООПТ их конституционное право оформлять в собственность дома и земельные участки, вести хозяйство. Но в законопроекте было и «двойное дно» - поправка, разрешающая менять границы национальных парков. Это создало бы предпосылки для масштабной коррупции с непоправимым ущербом природе. Я выступил категорически против. Недопустимо уничтожение уникальных природных объектов, сакральных мест в угоду высокопоставленным чиновникам и бизнесменам со связями. Коллеги в Госдуме поддержали мою позицию.- Как вам удалось предотвратить экологическую катастрофу на Байкале, угрожавшую здоровью населения Бурятии? За вашими оппонентами, которые собирались заработать миллиарды на сжигании отходов Байкальского ЦБК по устаревшей и опасной технологии, стояли очень влиятельные силы...- Я провел собственное депутатское расследование. Выяснил, что компания «ГЭС-Экотехнологии», которая собиралась на федеральные средства (более 5 млрд рублей) сжигать отходы деятельности БЦБК вопреки закону об охране Байкала, не располагает безопасной технологией, без вредных выбросов. Более того, на предыдущих объектах, где эта фирма уже занималась ликвидацией промышленных отходов, работы были выполнены не в полном объеме и с нарушением экологических требований.Опасность заключалась в том, что при сжигании шлам-лигнина, составляющего львиную долю отходов БЦБК (около 6,5 млн тонн) в атмосферу были бы выброшены тысячи тонн диоксинов. Это сопоставимо с ядерной бомбардировкой Байкала и прилегающих регионов. Последствия - уничтожение экосистемы и взрывной рост онкологических заболеваний у населения.Природоохранная прокуратура и Счетная палата РФ подтвердили мои выводы. Нас поддержала вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко, курирующая вопросы экологии. Теперь проблемой отходов БЦБК будет заниматься не частная коммерческая фирма, а госкорпорация «Росатом». Я продолжаю следить за ходом событий.- Как вы взаимодействуете с главой Бурятии Алексеем Цыденовым?- Мы находимся на прямой связи. Цели общие - благополучие и развитие Бурятии. Я был избран депутатом Госдумы в 2016 году, Алексей Самбуевич стал главой республики в 2017-м. Нам пришлось исправлять многие ошибки, недоработки прежнего руководства. Из-за нерасторопности Наговицына и Голкова средства федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории» уходили, в основном, в Иркутскую область. Бурятия теряла и деньги, и время. Улан-Удэ, например, не попал в программу «Чистый воздух», хотя признан одним из самых загрязненных городов России.Эту ситуацию удалось изменить. Вы знаете, что Алексей Цыденов добился одобрения президентом России Владимиром Путиным выделения нашей республике 14 млрд рублей на строительство очистных сооружений. Будет значительно снижена антропогенная нагрузка на Байкал, его загрязнение сточными водами, содержащими в числе прочего соединения фосфора - питательную среду для вредоносной спирогиры.Общими усилиями добились того, что правительство России все-таки включило Улан-Удэ в программу «Чистый воздух» с 2024 года. Я вошел в состав рабочей группы при Минприроды РФ, которая занимается снижением вредных выбросов в столице Бурятии. Мы с фондом «БайкалЭкоДействие» организовали мониторинг атмосферного воздуха в городе. Теперь каждый улан-удэнец может узнать, чем он дышит, и насколько это опасно для здоровья, на сайте baikal20.ru.- Буквально на днях обнародовано решение о создании при правительстве Бурятии рабочей группы по вопросам правовой охраны бренда «Байкал»...- Рад этому решению. Долгое время я боролся против «прихватизации» олигархическими бизнес-структурами бренда «Байкал» практически в одиночку, затем - вместе с фондом «БайкалЭкоДействие». Наши усилия возымели действие. Роспатент обратился в правительство Бурятии с предложением выразить позицию по вопросу регистрации товарного знака с использованием слова «Байкал». Раньше такого не было. С мнением республики стали считаться - уже хорошо.Надо двигаться дальше. В ближайшее время я намерен запустить проект «Байкал - наш!», в рамках которого соберу экологов, общественников и правоведов Бурятии для совместной выработки законодательной инициативы по защите бренда «Байкал». Вижу две ключевые задачи. Первая - обеспечить его свободное использование предпринимателями республики. Кризис закончится, и задачей экономики байкальских регионов станет выход на мировые рынок, прежде всего, в страны АТР. Что такое Байкал, в мире знают и понимают все. Экологическая чистота, природное сырье, высокие потребительские качества. Это наше главное конкурентное преимущество. Поэтому производителям в Бурятии так важно иметь возможность брендировать свою продукцию словом «Байкал». Это залог будущего экономического подъема, создания новых рабочих мест, решения социальных проблем.Вторая задача - не допустить монополизации бренда «Байкал» одной коммерческой структурой или бизнес-группой. А также - запретить произвольное использование названия нашего Священного моря в товарных знаках предприятий, не имеющих с ним ничего общего, расположенных за тысячи километров. Знаете, где-то на западе России есть сеть пивнушек под общей вывеской «Байкал»? Это же в корне неправильно. Хотят использовать столь значимое для всех нас слово - пусть сначала спросят разрешения, а если позволим, платят в наш бюджет!- Над чем еще вы намерены работать в случае избрания в Госдуму РФ на новый срок полномочий?- Очень значимыми для Бурятии и Байкала являются федеральные проекты «Сохранение лесов», «Чистая страна», «Чистая вода» и «Комплексная система обращения с ТКО». Нужно по максимуму привлекать в республику федеральные средства по этим программам. Многие решения уже подготовлены. Их необходимо «дожать» командной работой, общим натиском.Буду продолжать защищать права и законные интересы жителей Бурятии. Всех вместе и каждого в отдельности, если потребуется. Без этого - никак. Это мой долг как депутата и патриота республики.