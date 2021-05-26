В Бурятии уволили чиновницу, давшую показания на главу района

Однако женщине удалось восстановиться на работе через суд





Уволенная руководительница финансового управления администрации Заиграевского района обратилась в суд. По ее словам, причиной увольнения стала личная неприязнь со стороны главы района Александра Бурлакова, прославившегося на всю Бурятию после возбужденных на него уголовных дел. А неприязнь эта, по мнению женщины, возникла из-за того, что давала показания по одному из этих уголовных дел. Помимо недополученного заработка, она требовала от администрации района выплатить моральный ущерб – 1 млн рублей.

В своем исковом заявлении Лариса Волкова требовала признать распоряжение главы Заиграевского района об увольнении незаконным и отменить его, восстановив ее на работе. Кроме того, взыскать средний заработок за время вынужденного прогула и компенсировать моральный ущерб. Сначала она оценила свои страдания в 50 тыс. рублей, но в процессе увеличила сумму до 1 млн рублей, видимо, по совету юристов, знающих простое правило: «проси больше – дадут сколько надо».«С указанным распоряжением (об увольнении. – Прим. ред.) истец не согласна, поскольку, по своей сути, оно является личным злоупотреблением права главы района, вопреки интересам службы, района в целом. Считает, что в основе увольнения лежит личная неприязнь к ней, поскольку она является свидетелем по уголовному делу, возбужденному в отношении ФИО1 (главы района Александра Бурлакова. – Прим. ред.), - описывает суд позицию Ларисы Волковой. - Неправомерными действиями ответчика ей причинен моральный вред: нравственные страдания, переживания в связи с потерей работы, с незаконным лишением возможности осуществить свое право на труд. Нравственные страдания повлекли ухудшение ее здоровья».Судебные баталии шли долго, и лишь недавно Верховный суд Бурятии поставил точку в этом деле. Для этого обеим сторонам пришлось пройти через две судебные инстанции.Уголовное дело, о котором говорит в своих пояснениях суду Лариса Волкова, стало достоянием общественности в 2019 году. 22 апреля того года Бурлаков задержан у себя дома сотрудниками ФСБ и СКР при силовой поддержке бойцов ОМОНа.Тогда он проходил подозреваемым по четырем уголовным делам. Связанным с незаконным трудоустройством граждан, незаконной отгрузкой угля, незаконным выделением субсидии коммерческой организации и незаконным объявлением режима «ЧС» в районе для получения субсидии из республиканского бюджета.Последнее дело стало, пожалуй, самым громким. Как сообщали следственные органы, 21 ноября 2018 года Бурлаков своим распоряжением незаконно и необоснованно ввел режим «ЧС» в поселке Заиграево и селе Новая Брянь, сославшись на якобы критический запас топлива на котельных предприятий ЖКХ населенных пунктов и низкую температуру в жилых помещениях.После чего глава района направил письмо в правительство республики и запросил 19 млн рублей на ликвидацию якобы придуманной им коммунальной угрозы. В ответ на указанное письмо в бюджет Заиграевского района из резервного фонда перечислено более 12 млн рублей для приобретения угля.Из указанной суммы, по версии силовиков, почти 5 млн рублей администрация района необоснованно, без какой-либо необходимости потратила на приобретение угля для двух коммерческих организаций, обслуживающих котельные, причем у них имелся достаточный запас своего топлива.Таким образом, фактически Бурлаков за счет бюджетных средств незаконно спонсировал две коммерческие организации, директором одной из которых является его знакомая, чем причинил имущественный вред бюджетной системе, отмечали в Следкоме.Окончательного вердикта в отношении главы района пока еще нет. Но он по-прежнему исполняет полномочия главы района, решает финансовые и кадровые вопросы, распоряжается бюджетом и т. п. Что вызывает у местных жителей недовольство, о чем уже писал «Номер один».К слову, Александра Бурлакова жители района не выбирали. Его полномочия истекали в сентябре 2018 года, однако он сохранил свой пост, став одним из первых глав районов Бурятии, назначенных по конкурсу. Хотя заиграевцы считали, что их лишили права выбора, а конкурсная комиссия была заведомо на стороне Александра Бурлакова, не оставив ни единого шанса альтернативным кандидатам. По этому поводу жители района даже провели митинг в Улан-Удэ.Но вернемся к делу Ларисы Волковой. На суде представитель администрации Заиграевского района, конечно, требования не признал. По мнению ответчика, финансовое управление – самостоятельное юридическое лицо, а значит, его учредитель, то есть администрация района, имеет право увольнять руководителя по желанию, без каких-либо обоснований.Причиной увольнения же, по словам представителя администрации, стала плохая работа Волковой: «ей неоднократно указывалось на низкий уровень контроля за расходованием бюджетных средств, нарушения бюджетного законодательства, слабую организацию контрольно-экономической работы, финансовые нарушения при расходовании бюджетных средств».Дал свои пояснения суду и сам глава района Александр Бурлаков. Он заявил, что по уголовному делу допрошены едва ли не половина сотрудников администрации, а также что никакой неприязни у него к Ларисе Волковой нет.Суд первой инстанции, выслушав стороны, решил отказать уволенной сотруднице в иске. Тогда она обратилась с апелляционной жалобой в Верховный суд.Там судьи снова подняли материалы уголовных дел и выяснили, что в уголовном деле по факту незаконного введения режима «ЧС» Лариса Волкова не была свидетелем обвинения, хоть и допрошена в качестве дополнительного свидетеля. Зато дала подробные показания против Александра Бурлакова по делу о фиктивном трудоустройстве граждан, которое впоследствии закрыли за отсутствием состава преступления.Судьи Верховного суда, в отличие от своих коллег рангом ниже, поверили Ларисе Волковой. Но не на слово: они обратились к документам и показаниям свидетелей. Так, одна из свидетельниц рассказала, что, «проходя мимо приемной главы администрации, слышала, как ФИО1 (Александр Бурлаков) грозился уволить Волкову за то, что она рассказала о нем сотрудникам правоохранительных органов».Кроме того, судьи подняли протокол допроса Волковой следователем Заиграевского района, в котором говорится, что «ФИО1 постоянно вызывает ее к себе и требует от нее написать объяснение, в котором всю ответственность за фиктивное трудоустройство граждан она должна взять на себя. Действия ФИО1 она расценивает как оказание на нее психологического давления». И далее: «Она опасается, что на нее может быть оказано давление со стороны главы района. Воспринимает возможность реализации давления на нее реально, до этого вынудили уволиться ФИО8». Кто такой ФИО8 и как он был уволен, в решении суда не говорится.Этих доводов хватило, чтобы судьи встали на сторону истицы. В итоге Верховный суд отменил решение Заиграевского райсуда и вынес новое: признать увольнение Ларисы Волковой незаконным, восстановить в должности, взыскать в ее пользу зарплату за время вынужденного прогула в размере 478 тыс. рублей и еще 10 тыс. рублей морального вреда. Не миллион, конечно, но хоть что-то.Долго ли она проработает в администрации под началом Александра Бурлакова – вопрос спорный. Ведь найти более весомые основания для увольнения – дело техники. Впрочем, почти полмиллиона рублей, которые теперь должна ей администрация, в любом случае никуда не денутся.Станислав Сергеев, «Номер один»Фото: «Номер один»