Ким Хамаганов вызвал Вячеслава Дамдинцурунова на блогерский поединок

Политик вызов принял и пообещал парировать в своем аккаунте
Известный блогер выложил в Инстаграмм-паблике «Бурятия онлайн» видеоролик с неудобными вопросами, адресованными министру спорта и молодежной политики Бурятии, участнику предварительного голосования «Единой России» по кандидатурам в Госдуму РФ Вячеславу Дамдинцурунову.
Вопросы, которые озвучил Ким Хамаганов, витают в воздухе с момента, когда глава Бурятии Алексей Цыденов предложил Вячеславу Дамдинцурунову принять участие в праймериз «Единой России». Блогер сформулировал их колко, местами - иронично.
- Три года назад вы вернулись в Бурятию в качестве министра спорта республики. Неужели за три года вам надоела наша республика? Или есть другие причины, почему вы хотите вернуться в Москву и занять думское кресло? - интересуется Ким Хамаганов в своем видеоролике.
- При вас в Бурятию пришли большие международные соревнования, без которых мы жили двадцать лет. Начали строиться крупные спортивные объекты. Новые спортивные площадки появились почти в каждом селе. Деньги, можно сказать, потекли рекою. Почему? Потому что вы умеете их выбивать из Москвы. Если вы такой хороший министр, может, вам надо остаться? Будете дальше приносить пользу нашей республике. А станете депутатом Госдумы, и мы вас в Бурятии больше не увидим. Спорт в республике вновь будет финансироваться по остаточному принципу. Вам не жалко? - второй вопрос блогер начал с комплиментов, а завершил саркастической ухмылкой.
- Мы ничего не знаем о вашей программе. Мы видим только предвыборный пиар. Ездите по районам, проводите там встречи, на них что-то рассказываете. Расскажите и нам - пользователям соцсетей Бурятии. С чем идёте в Думу? Что можете сделать такого там, чего не можете здесь? Обоснуйте необходимость вашего участия в выборах. Чтобы у нас появилась причина участия в праймериз, и реально вас поддержать, - «подколол» министра Ким Хамаганов.
Чем ответит Вячеслав Дамдинцурунов на эти выпады, мы скоро узнаем. Будут ли его словесные удары столь же резки и сильны, как на рингах, где он завоевал звания чемпиона России и Бурятии по рукопашному бою и тайскому боксу? Полемика завязывается на финишной прямой предварительного голосования «Единой России», которое проходит в электронном виде на сайте https://pg.er.ru/. Оно продлится до 30 мая включительно. До финального гонга остались считанные дни.
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