Вячеслав Дамдинцурунов обсудил государственно-частное партнерство с предпринимателями Бурятии

Встреча прошла в формате бизнес-завтрака



Министр спорта и молодежной политики Бурятии, участник предварительного голосования партии “Единая Россия” на выборах в Госдуму Вячеслав Дамдинцурунов встретился с представителями регионального отделения «Опоры России».



Встреча прошла в одном из городских кафе как импровизированный бизнес-завтрак. Предприниматели интересовались подробностями деятельности Вячеслава Дамдинцурунова как политика, а также задавали и ему и профильные вопросы как действующему министру.



Вячеслав Дамдинцурунов объяснил предпринимателям цели и задачи своих поездков по районам Бурятии:



- Я много езжу сейчас, особенно по сельским районам Бурятии. Сейчас моя основная задача – вникать в районные и поселковые проблемы социально-экономического характера. Исходя из этих встреч будет формироваться моя программа действий. Я знаю, что проблем у предпринимателей, много. Они и внутренние, и внешние. В том числе связанные с административными барьерами, с несовершенством законодательной и налоговой систем. Готов с удовольствием их обсудить и принять предложения по их решению.



Предприниматели были готовы обсуждать свои проблемы с министром. Одна из них касалась доступа бизнеса в спортивные залы Улан-Удэ. По словам бизнесменов, даже занимаясь социально-ответственной и нужной для населения деятельностью, воспользоваться спортивными сооружениями почти нет возможности. Например, это касается школьных спортзалов. Вячеслав Дамдинцурунов объяснил ситуацию предпринимателям:



- Я знаю, что крытые спортивные залы в школах Улан-Удэ загружены на 110%. У нас 2-3 смены в школах. Кроме уроков физкультуры, спортзалы предоставляются на безвозмездной основе спортивным школам, потому что многие из них работают с дефицитом помещений. В вашем случае заходит коммерческая организация, пусть и социально-ориентированная. Предполагаю, что и местные жители, и сама школа будут против. Однако я понимаю ваши проблемы, мы проведем совещание по этому вопросу с мэрией Улан-Удэ, постараемся разобраться в ситуации.



Также министра спросили о господдержке предпринимателей со стороны министерства спорта и молодежной политики Бурятии. Вячеслав Дамдинцурунов заверил представителей бизнеса:



- По линии минспорта есть гранты по более 10 направлениям, и они успешно реализуются. К сожалению, из-за пандемии были сокращены суммы, но, я думаю, в следующем году постараемся, в том числе и с вашей поддержкой, вернуть прежние объемы финансирования в Бурятии. Что касается поддержки именно малого предпринимательства, то еще в 2017 году эта функция отошла к министерству промышленности. И поддержка осуществляется через центр предпринимательства «Мой бизнес».



Вячеслав Дамдинцурунов пояснил предпринимателям, что он хорошо знаком с проблемами предпринимательства:



- Параллельно с работой в университете я также занимался предпринимательской деятельностью в сфере оказания физкультурно-оздоровительных услуг. У меня был свой спортивный клуб, плюс некоммерческая организация. Есть определенный опыт предпринимательской деятельности.



Исполнительный директор бурятского регионального отделения «Опора России» Татьяна Андреева подвела итог встречи:



- Мы услышали, какие есть формы взаимодействия: это гранты, субсидии, государственно-частное и муниципально-частное партнерство. Сейчас мы понимаем, что большая часть предпринимательства развивается в сфере социальных услуг. И взаимодействие с органами власти - это шаг, который позволит снизить риски, создать опору для развития бизнеса.

