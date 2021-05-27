Октябрьский район Улан-Удэ возглавит высокопоставленный полицейский

Действующий глава Андрей Сухоруков переходит на работу в «Водоканал»







Как сообщил источник «Номер один» в мэрии Улан-Удэ, Андрей Сухоруков со следующей недели покинет пост главы Октябрьского района города и перейдет работать в МУП «Водоканал» на должность первого заместителя директора. Напомним, действующий руководитель муниципального предприятия Жаргал Цыбиков с января этого года находится в СИЗО. Он обвиняется в целом ряде преступлений

Место Андрея Сухорукова займет заместитель министра внутренних дел Бурятии Андрей Муравьев.





Андрей Муравьев родился 5 марта 1968 года в Улан-Удэ. После окончания средней школы поступил в Орджоникидзевское высшее военное командное Краснознаменное училище МВД СССР.С 1991 года проходил службу в оперативной части внутренних войск. Начал службу в органах внутренних дел в июне 1994 года инженером-сапером, затем помощником начальника штаба и заместителем командира ОМОН при МВД РБ. После окончания Академии МВД России назначен на должность замначальника отдела по кадрам ОВД Железнодорожного района МВД РБ. В 2000 году назначен командиром отряда милиции особого назначения при МВД Бурятии, а в 2001 году - заместителем начальника штаба - начальником оперативного отдела штаба МВД Бурятии. В 2003 году назначен на должность заместителя министра – начальника штаба МВД РБ.В настоящее время - заместитель министра внутренних дел по Республике Бурятия. Полковник внутренней службы.Фото: «Номер один», МВД Бурятии