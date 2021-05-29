В Бурятии народные избранники переходят на общение в мессенджеры

Ряду депутатов просто сложно выдерживать встречи с людьми, ведь у избирателей много чего накипело



Как известно, взаимоотношения между депутатом и избирателем подразумевают некую интимность. По приципу: «ты - мне, я – тебе». Избиратели голосуют, а депутат на протяжении всего срока полномочий (пять лет) и далее обязан поддерживать добрые отношения или хотя бы иногда встречаться с электоратом. Однако на практике это случается не столь часто.



В региональном Законе «О статусе депутата Народного Хурала» достаточно много говорится о необходимости «регулярного информирования избирателей о своей деятельности». Также, согласно закону, «депутат Народного Хурала не реже одного раза в год отчитывается перед избирателями о своей работе».



Однако порой получается как в известной поговорке про закон - «что дышло». Например, избиратели одного из районов весной обнаружили, что в доме культуры в маленьком селе провалилась крыша. Выпало много снега, и старое здание не выдержало осадков. Однако никаких мер по ремонту не предпринималось. Избиратели позвонили своему окружному депутату, чтобы он приехал и помог с финансированием из регионального бюджета. Ведь в местном хоть шаром покати.



- Но нас переправили на его помощника, сказавшего, что все вопросы депутату теперь необходимо задавать через Viber и так же, через мессенджер, они получат ответ, - говорит Алексей, житель села. - Мы были удивлены, поскольку предыдущий депутат регулярно с нами встречался, причем вживую. Не боялся нам отвечать.



Как рассказывают жители, в итоге лишь после настойчивых просьб народный избранник недавно приехал к ним из Улан-Удэ. Однако население о визите плохо информировали (специально или нет, неясно), поэтому на встречу с депутатом в кабинет местной администрации пришли всего трое избирателей. На встрече депутат и отчитался перед ними. Поставил галочку. Это мало походило на традиционные открытые встречи в больших залах, как это было ранее, где депутаты докладывали о проделанной работе и отвечали на многочисленные, в том числе и неприятные вопросы.



- Ничто не заменит живого общения. Мессенджеры или соцсети - это суррогаты живого общения, где люди даже не всегда понимают, кто им отвечает: сам депутат, помощник или кто-то другой, - полагает член Общественной палаты Бурятии Борис Данилов. - Понятно, что можно кивать на пандемию, чтобы депутату ограничивать общение с людьми, но ведь нельзя же вечно сидеть в изоляции. И поэтому это не аргумент. Думается, что ряду депутатов просто сложно выдерживать встречи с людьми, ведь у избирателей много чего накипело.



Депутат Хурала Михаил Гергенов согласен, что слушать наказы избирателей все труднее.



- Мой округ включает поселок Кирзавод и другие социально неблагополучные районы. Иной раз приедешь на встречу с избирателями, а тебя встречает нецензурная лексика, - посетовал он. - Но приходится терпеть. Думаю, что дистанционно трудно узнать реальное положение дел, ведь в электронном режиме люди порой боятся говорить правду. А так на улице с глазу на глаз все могут высказать.



Добавим, что в законе о статусе депутата нет даже теоретической возможности замены встреч с избирателями на общение в чатах.



Поэтому, по мнению экспертов, переход к удаленному доступу в общении с населением объяснить можно одним - депутат либо слишком плотно занят на основной работе и времени ездить в район у него нет. Либо в будущем слуга народа не планирует баллотироваться по округу на второй срок. И, как говорят в таких случаях, просто «досиживает». Но если «конфетно-букетный период» закончился, а продолжения нет, то можно расставаться. Например, инициировать процедуру «развода» — отозвать депутата досрочно.



Однако, как отмечают в Народном Хурале, формально такая возможность в законодательстве предусмотрена, но конкретной процедуры отзыва не существует.

Оказалось, что причина в том, что 50% Хурала избирается по одномандатным округам с конкретных территорий. А 50% состава - по партийным спискам. Отозвать последних досрочно вообще невозможно, поскольку здесь решает сама партия, а не избиратели. И поскольку даже по процедуре отзыва не должно быть дискриминации, сегодня в целом избиратели не могут досрочно прекратить депутатские полномочия. Прокуратура или СКР может. Но не избиратели. Им придется и дальше продолжать общаться в режиме «удаленки».



Дмитрий Родионов, «Номер один».

Фото: "Номер один"

